Дівчина Бонда судиться з кінокомпанією та вимагає мільйон доларів компенсації: в чому причина

Актори Ева Ґрін та Деніел Крейг у фільмі "Казино Рояль" (2006)

Французька акторка Ева Ґрін судиться з кіностудією White Lantern Films. Приводом став трилер "Патріот", в якому актриса мала зіграти головну роль, а також виступити як продюсер. Але свої обов’язки не виконала.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Зйомки картини, в якій також мали взяти участь Гелен Гант та Чарльз Денс, припинили 2019 року через брак фінансування та непримиренні розбіжності між членами знімальної групи.

Як результат, кінокомпанія White Lantern подала до суду на Еву Ґрін і зажадала стягнути з неї 100 млн доларів за зірвані зйомки. Сама акторка стверджувала, що готова була працювати над проєктом, але з професійнішою командою.

Пізніше Ева Ґрін подала зустрічний позов. 42-річна зірка вимагає виплатити їй гонорар у розмірі одного мільйона доларів. Саме цю суму акторці мали виплатити у тому випадку, якщо фільм провалиться у прокаті. Гонорар мав бути виплачений навіть у тому випадку, якщо картину так і не буде знято.

Днями стало відомо, що кіностудії White Lantern Films та SMC Specialty висунули акторці нові звинувачення. Так, до суду передали листування Еви Ґрін з її агентом, в яких вона дозволяла собі образливі коментарі на адресу провідного продюсера проєкту Джейка Сила.

Представники кіностудії стверджують, що акторка збиралася прикинутися хворою, щоб не зніматися. Як випливає з повідомлень, Ева запитувала у свого агента, чи можна уникнути зйомок, якщо вдавати, що у неї висип по всьому тілу, а також уточнювала, чи вдасться звернутися за допомогою до лікаря. Пізніше вона також пропонувала зобразити перелом руки та з'явитися на публіці з гіпсом. Цього вона не зробила, оскільки начебто зйомки картини припинилися з незалежних від акторки причин.

Ґрін звинувачують у порушенні умов контракту. Проте представники Еви це спростовують. І готові довести це в суді та заставити кіностудію заплатити один мільйон доларів.

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