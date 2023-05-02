Після 52 років на сцені рокери з гурту Aerosmith вирушають у прощальний тур

Учасники американського рок-гурту Aerosmith. Фото: Instagram/aerosmith

Американський рок-гурт Aerosmith оголосив прощальний тур Peace out та припинення свого існування після нього. Колектив вважається одним з найстаріших у світовій музичній індустрії — на сцені він вже понад 50 років.

Про це повідомляє видання BBC.

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Подробиці прощального туру

В гастрольному графіку рокерів заплановано 40 виступів. Перший концерт Aerosmith відіграє 2 вересня у Філадельфії. Музиканти виступлять у своєму рідному місті Бостон напередодні Нового року. А завершать світове турне 26 січня 2024 року в канадському Монреалі.

"Після 50 років, десяти світових турів і виступів перед понад 100 млн фанатів настав час для останнього концерту", — повідомив менеджмент артистів.

Також рокери презентували креативне відео, в якому анонсували прощальне турне.

Гітарист Джо Перрі заявив, що настав час прощатися, оскільки кожному із засновників гурту вже за 70 років.

"Це свого роду шанс відсвяткувати 50 років нашого життя. Ніколи не знаєш, скільки ще часу всі будуть здорові, щоб робити це", — заявив він.

Про гурт

Aerosmith є найбільш продаваним американським хард-рок гуртом усіх часів, який продав понад 150 мільйонів записів по всьому світу. Мають 25 золотих, 18 платинових і 12 мультиплатинових альбомів, чотири премії "Ґреммі", шість нагород American Music Awards і десять статуеток MTV Video Music Awards. 2001 року Aerosmith внесли до Зали слави рок-н-ролу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що соліст гурту Aerosmith Стівен Тайлер відреагував на звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої. Також ми розповідали, що до світового турне готується американська співачка Мадонна.