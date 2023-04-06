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Соліст Aerosmith Стівен Тайлер відреагував на звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої

6 квітня 2023 08:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фронтмен гурту Aerosmith Стівен Тайлер
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року лідера культового американського хард-рок-гурту Aerosmith Стівена Тайлера звинуватили у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої дівчини. Пізніше вона завагітніла від всесвітньовідомого музиканта.

Тайлер нарешті відреагував на гучні звинувачення, пише видання People.

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Подробиці 

У своїй відповіді на позов, який 75-річний вокаліст Aerosmith подав минулого тижня до вищого суду округу Лос-Анджелес, він виклав набір аргументів захисту на претензії проти нього. Тайлер стверджує, що позивач Джулія Голкомб погодилась на сексуальні стосунки, і він мав імунітет як її законний опікун на момент передбачуваних подій.

У відповіді Стівена перелічено 24 аргументи захисту, які заперечують усі її звинувачення. Частково Тайлер стверджує, що Джулія "не зазнала жодної травми чи збитку в результаті будь-яких дій відповідача, і якщо буде встановлено, що позивачу було завдано шкоди, то вони не були спричинені відповідачем".

Звинувачення Тайлера 

Жінка звинувачує Тайлера в сексуалізованому насильстві, діях насильницького характеру та у навмисному заподіянні емоційних страждань. Вона стверджує, що їхні стосунки почалися 1973 року, коли їй було 16 років. Тоді, за словами Джулії, музикант переконав її батьків надати йому опікунство над дівчиною. Це дозволило їм жити разом та вступати у сексуальні стосунки.

Голкомб стверджує, що її батьки погодилися на опікунство, оскільки Тайлер обіцяв надати їй різну підтримку, зокрема він нібито обіцяв дати їй освіту.

"Стівен Тайлер нападав на Джулію Голкомб та накачував її алкоголем та наркотиками. Вона була безсила протистояти владі, славі та значним фінансовим можливостям Тайлера", — йдеться в позові.

Також Джулія розповіла про важку для неї історію, яка сталась 1975 року.  Тоді, за словами Голкомб, вона завагітніла від музиканта. Тайлер змусив її зробити аборт, спочатку умовляннями, а потім погрозами, що перестане підтримувати її.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aerosmith (@aerosmith)

Нагадаємо, раніше ми писали, що американського продюсера Гарві Вайнштайна засудили ще до 16 років ув'язнення за зґвалтування моделі. Також ми писали, що Періс Гілтон зґвалтували в 15 років.

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