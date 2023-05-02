После 52 лет на сцене рокеры из группы Aerosmith отправляются в прощальный тур

Участники американской рок-группы Aerosmith. Фото: Instagram/aerosmith

Американская рок-группа Aerosmith объявила прощальный тур Peace out и прекращение своего существования после него. Коллектив считается одним из старейших в мировой музыкальной индустрии — на сцене он уже более 50 лет.

Об этом сообщает издание BBC.

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Подробности прощального тура

В гастрольном графике рокеров запланировано 40 выступлений. Первый концерт Aerosmith сыграет 2 сентября в Филадельфии. Музыканты выступят в своем родном городе Бостон в канун Нового года. А завершат мировое турне 26 января 2024 года в канадском Монреале.

"После 50 лет, десяти мировых туров и выступлений перед более чем 100 млн фанатов пришло время для последнего концерта", — сообщил менеджмент артистов.

Также рокеры представили креативное видео, в котором анонсировали прощальное турне.

Гитарист Джо Перри заявил, что пора прощаться, поскольку каждому из основателей группы уже за 70 лет.

"Это своего рода шанс отпраздновать 50 лет нашей жизни. Никогда не знаешь, сколько еще времени все будут здоровы, чтобы делать это", — заявил он.

О группе

Aerosmith является самой продаваемой американской хард-рок группой всех времен, которая продала более 150 миллионов записей по всему миру. Имеют 25 золотых, 18 платиновых и 12 мультиплатиновых альбомов, четыре премии "Грэмми", шесть наград American Music Awards и десять статуэток MTV Video Music Awards. В 2001 году Aerosmith был внесен в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, ранее мы писали, что солист группы Aerosmith Стивен Тайлер отреагировал на обвинения в изнасиловании несовершеннолетней. Также мы говорили, что к мировому турне готовится американская певица Мадонна.