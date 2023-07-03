Після атаки безпілотників на Суми Злата Огнєвіч вийшла на зв'язок з шанувальниками

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich

Сьогодні, 3 липня, окупанти атакували місто Суми. Внаслідок влучання дронів-камікадзе пошкоджені адміністративна будівля та два багатоквартирні житлові будинки. Шанувальники співачки Злати Огнєвіч почали писати їй повідомлення, бо артистка перебувала в Сумах.

У своїх Instastories Огнєвіч вийшла на зв’язок з підписниками.

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Співачка подякувала всім, хто хвилюється за неї. Злата відзначила, що отримала в дірект чимало повідомлень.

"Ми виїхали із Сум і стався приліт, обстріл, під який ми не потрапили. Ми приїхали далі на концерт. Я чекаю на свою чергу (вийти на сцену. — Ред.). Тому що добрі справи не завадять робити жодні ракети. Ми не здамося ворогу, ніколи", — заявила Огнєвіч.

Співачка Злата Огнєвіч. Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Огнєвіч дає зараз благодійні концерти у військових частинах. Компанію їй, зокрема, склала співачка Тоня Матвієнко. За словами Злати, вони майже встигли відіграти концерт, але почалась повітряна тривога. Інший концерт було скасовано.

"Тому що в тій військовій частині 200-ті та 300-ті після виконання бойового завдання сьогодні. Дуже сумно отримувати такі новини. Сумно думати і розуміти, якою ціною дається кожен сантиметр нашої землі, які визволяють військові. Тому ми сьогодні повертаємося у Київ", — підсумувала Злата.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екстанцівника балету Лободи Назара Грабара та його загиблого брата нагородили ЗСУ. Також ми розповідали, що громадський діяч, волонтер Сергій Притула натякнув, хто влаштував вибух на нафтобазі у Краснодарському краї (Росія).