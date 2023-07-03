После атаки беспилотников на Сумы Злата Огневич вышла на связь с поклонниками

Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich

Сегодня, 3 июля, оккупанты атаковали город Сумы. В результате попадания дронов-камикадзе повреждены административное здание и два многоквартирных жилых дома. Поклонники певицы Златы Огневич начали писать ей сообщения, потому что артистка находилась в Сумах.

В своих Instastories Огневич вышла на связь с подписчиками.

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Певица поблагодарила всех, кто волнуется за нее. Злата отметила, что получила в директ немало сообщений.

"Мы выехали из Сум и произошел прилет, обстрел, под который мы не попали. Мы приехали дальше на концерт. Я жду свою очередь (выйти на сцену. — Ред.). Потому что добрые дела не помешают делать никакие ракеты. Мы не сдадимся врагу, никогда", — заявила Огневич.

Певица Злата Огневич. Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Огневич дает сейчас благотворительные концерты в воинских частях. Компанию ей, в частности, составила певица Тоня Матвиенко. По словам Златы, они почти успели отыграть концерт, но началась воздушная тревога. Другой концерт был отменен.

"Потому что в той воинской части 200-е и 300-е после выполнения боевой задачи сегодня. Очень грустно получать такие новости. Грустно думать и понимать, какой ценой дается каждый сантиметр нашей земли, которые освобождают военные. Поэтому мы сегодня возвращаемся в Киев", — подытожила Злата.

Напомним, ранее мы писали, что экс-танцора балета Лободы Назара Грабара и его погибшего брата наградили ВСУ. Также мы рассказывали, что общественный деятель, волонтер Сергей Притула намекнул, кто устроил взрыв на нефтебазе в Краснодарском крае (Россия).