Екстанцівника балету Лободи Назара Грабара та його загиблого брата нагородили ЗСУ

Танцюрист, захисник України Назар Грабар. Фото: Instagram/i.am.influencer.agnc

Після загибелі рідного брата на фронті, Іллі, в грудні минулого року, танцюрист і модель Назар Грабар, який служив разом з ним в лавах ЗСУ, повернувся з фронту до столиці. Зараз він продовжує захищати Україну та несе службу в штаті. У Бучанському міському парку пройшов концерт-реквієм, на якому відзнаки отримали Назар та Ілля посмертно.

Про це повідомляється у соцмережах Бучанської міської ради.

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Назару Грабару вручили почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного "Сталевий хрест". Зіркового захисника відзначили їм ще на початку року, але отримав його Назар тільки зараз.

Назар Грабар та його відзнака від ЗСУ. Скриншот: Instagram/nazargrabar

За загиблого на фронті Іллю Грабара орден "За мужність III" ступеня отримала його мама, Людмила Голуб. На сцені її підтримував Назар.

"Я не маю права жити так, як жила до того. Бо Ілля сказав: я іду захищати вас. Кожен день лягають кращі: історики, музиканти, актори... Люди, я вас дуже прошу, давайте жити за тих, хто там лягає. Все залежить від нас. Я люблю вас всіх", — не стримуючи сліз промовила на сцені Людмила Миколаївна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Назар Грабар прокоментував хейт у бік Світлани Лободи. Також ми розповідали, що Назар Грабар знявся в кліпі нової версії хіта "8 колір" гурту "Моторолла".