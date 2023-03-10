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Після "гімну" незалежних жінок Сайрус презентувала кліп на романтичну пісню

10 березня 2023 15:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американська співачка Майлі Сайрус
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього року американська співачка Майлі Сайрус презентувала кліп на композицію Flowers (в перекладі на українську — "Квіти"). Трек одразу став хітом у всьому світу та своєрідним "гімном" сильних та незалежних жінок. Кліп вже набрав понад 280 млн переглядів тільки на YouTube.

Тепер співачка презентувала нове відео на пісню River.

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Деталі 

Майлі Сайрус випустила новий альбом Endless Summer Vacation. У день прем'єри вона також представила чорно-білий кліп на трек River, який заінтригував фанатів.

Візуальний настрій пісні кардинально відрізняється від попереднього хіта. В новій композиції Майлі більш відверта, сексапільна та готова до стосунків.

"Я відчуваю тебе скрізь, твоє обличчя все в моєму волоссі. Вкрите твоїм потом. Мене збуджує те, що ти дбаєш, крихітко", — співає Сайрус у кліпі в компанії м'язистих моделей.

Одному з них вона натякає, що саме він міг би стати батьком її дітей. І що саме малечі можуть дістатися його очі та усмішка. Співачка не коментує, чи це є закликом до того, що вона готова до нових серйозних стосунків. 

"Усі мої пісні розвиваються. Вони можуть початися як щось, що було проблемою, наприклад, таке відчуття, що зараз квітнева злива, дощ не припиняється, а потім почався дощ, любов. Перш ніж додати: "Іноді нам просто потрібен танцювальний бенгер (текст пісні, що заїдає. — Ред.)", — прокоментувала прем’єру Майлі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що злив в мережу невиданої пісні британського гьорлзбенду Spice Girls обурив учасниць гурту.

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