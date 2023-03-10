После "гимна" независимых женщин Сайрус презентовала клип на романтическую песню

Американская певица Майли Сайрус

В начале этого года американская певица Майли Сайрус представила клип на композицию Flowers (в переводе на украинский — "Цветы"). Трек сразу стал хитом по всему миру и своеобразным "гимном" сильных и независимых женщин. Клип уже набрал более 280 млн просмотров только на YouTube.

Теперь певица представила новое видео на песню River.

Подробности

Майли Сайрус выпустила новый альбом Endless Summer Vacation. В день премьеры она также представила черно-белый клип на трек River, заинтриговавший фанатов.

Визуальное настроение песни кардинально отличается от предыдущего хита. В новой композиции Майли более откровенна, сексапильна и готова к отношениям.

"Я чувствую тебя везде, твое лицо все в моих волосах. Покрытое твоими потом. Меня возбуждает то, что ты заботишься, крошка", — поет Сайрус в клипе в компании мускулистых моделей.

Одному из них она намекает, что он мог бы стать отцом ее детей. И что именно малышам могут достаться его глаза и улыбка. Певица не комментирует, является ли это призывом к тому, что она готова к новым серьезным отношениям.

"Все мои песни развиваются. Они могут начаться как нечто, что было проблемой, например, такое ощущение, что сейчас апрельский ливень, дождь не прекращается, а потом начался дождь, любовь. Прежде чем добавить: "Иногда нам просто нужен танцевальный бенгер (текст) заедающей песни. — Ред.)", — прокомментировала премьеру Майли.

Напомним, ранее мы писали, что слив в сеть неизданной песни британского герлзбенда Spice Girls возмутил участниц группы.