После "гимна" независимых женщин Сайрус презентовала клип на романтическую песню
В начале этого года американская певица Майли Сайрус представила клип на композицию Flowers (в переводе на украинский — "Цветы"). Трек сразу стал хитом по всему миру и своеобразным "гимном" сильных и независимых женщин. Клип уже набрал более 280 млн просмотров только на YouTube.
Теперь певица представила новое видео на песню River.
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Майли Сайрус выпустила новый альбом Endless Summer Vacation. В день премьеры она также представила черно-белый клип на трек River, заинтриговавший фанатов.
Визуальное настроение песни кардинально отличается от предыдущего хита. В новой композиции Майли более откровенна, сексапильна и готова к отношениям.
"Я чувствую тебя везде, твое лицо все в моих волосах. Покрытое твоими потом. Меня возбуждает то, что ты заботишься, крошка", — поет Сайрус в клипе в компании мускулистых моделей.
Одному из них она намекает, что он мог бы стать отцом ее детей. И что именно малышам могут достаться его глаза и улыбка. Певица не комментирует, является ли это призывом к тому, что она готова к новым серьезным отношениям.
"Все мои песни развиваются. Они могут начаться как нечто, что было проблемой, например, такое ощущение, что сейчас апрельский ливень, дождь не прекращается, а потом начался дождь, любовь. Прежде чем добавить: "Иногда нам просто нужен танцевальный бенгер (текст) заедающей песни. — Ред.)", — прокомментировала премьеру Майли.
Напомним, ранее мы писали, что слив в сеть неизданной песни британского герлзбенда Spice Girls возмутил участниц группы.