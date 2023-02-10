Родичі Брітні Спірс заговорили про смерть співачки — в чому причина їхнього занепокоєння

Американська співачка Брітні Спірс змушує родичів хвилюватися

Психологічний стан американської співачки Брітні Спірс вже давно викликає занепокоєння її родичів та відданих шанувальників. Така надмірна турбота вже не раз дратувала артистку. Не стало виключенням й остання спроба родичів допомогти їй.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

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За словами джерела видання, яке наближене до зіркової родини, Брітні зловживає психоактивними речовинами, через які її стан виходить з-під контролю. Співачка нібито не п’є призначені їй ліки, які можуть його стабілізувати.

"Ми боїмося, що вона може померти", — розповіло джерело виданню.

Родичі зняли для Брітні будинок, де вона мала жити два місяці під наглядом фахівців. У цьому брав участь її чоловік, фітнес-модель Сем Асгарі, а також менеджер та лікарі, які спостерігають за її станом. Батьки та сини, з якими у співачки погані стосунки, до цього не були причетні.

Проте Брітні Спірс дізналася про це та переїжджати відмовилася. При цьому вона погодилася зустрітися зі спеціалістом, який поговорив із нею минулого тижня. Що це був за лікар, не уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс образилась на зірку культового серіалу "Всі жінки відьми", американську акторку Аліссу Мілано. Також ми розповідали, що чоловік Спірс, який є мусульманином, занурився в крижану ополонку.