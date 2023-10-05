Після гучного скандалу блогерка-мільйонниця поїхала на фронт: реакція соцмереж

Блогерка Юлія Верба. Фото: Instagram/verbaaa.verbaaa

Після хвилі хейту, яку розпочав комік Антон Тимошенко, блогерка-мільйониця Юлія Верба вперше під час повномасштабної війни активно почала публікувати контент з військовими та благодійністю. Вона приїхала до Запорізької області.

Відповідні фото та відео з'явились в Instagram блогерки, на який підписані 1 млн 400 тисяч фоловерів.

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Юлія Верба з військовими

20-річна блогерка показала чотири автівки, які, за її словами, вона придбала для 117 окремої механізованої бригади. Аби не було активного обговорення цієї ініціативи, Верба вимкнула коментарі під фото.

Автівки для військових, які придбала Юлія Верба. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Також Юлія опублікувала відео з захисником України, яке вони записали на тлі зруйнованого житлового будинку в місті Оріхів Запорізької області. Блогерка оголосила збір на прилади для нічного бачення.

Під цим відео Верба вже не стала закривати коментарі. Більшість підписників та відвідувачів сторінки блогерки похвалили її за подібні ініціативи. Втім, деякі користувачі соцмереж все ще не вірять в щирість Юлії.

Хоч і хорошу справу зробила, але відчуття "вже не треба". Майже 2 роки повномасштабної пройшло, дуже багато разів її як кошеня в це тикали "ну допоможи ЗСУ, висвітлюй війну в країні, хоч по пару сторіз на день" і тільки після цього почала щось робити… Тільки коли повністю впала в очах людей. Дуже сумно

Коли прийшов час покращувати свою репутацію

Скільки їй заплатили за це відео? Гляньте просто на Вербу

Верба проснулась, через 500+ днів, дякуємо й за це. Люди таки достукатись. Дай Боже це все щиро, а не щоб відбілити попередні півтора року.

Історія скандалу з Юлією Вербою

Раніше вийшов подкаст перший випуск подкасту "Гуртом та Вщент" колишнього телеведучого, волонтера Сергія Притули та стендап коміка Антона Тимошенка. В ході обговорення блогерів та їхньої діяльності під час повномасштабної війни, Тимошенко згадав Юлію Вербу. Притула повідомив, що не в курсі, хто вона така, та попросив свого співведучого розповісти детальніше. Антон зазначив, що у її профілі відсутні пости та сторіз, присвячені допомозі українським захисникам.

Тимошенко згадав, як на одному інтерв'ю Верба пояснила, що не донатить, бо Володимир Зеленський її про це не просив. Водночас Притула висміяв її за це.

Після цього в соцмережах активно почали обговорювати позицію Верби. Сама блогерка закликала всіх перестати донатити у Фонд Сергія Притули. Дівчина запевняла, що вона фінансово допомагає куди більше, аніж Антон Тимошенко. Просто не розповідає про це.

Через це Антон записав відео, в якому засудив блогерку за таку позицію. Тимошенко не розуміє, як можна хизуватися в соцмережах купівлею дорогих авто, відпочинком, але не звітувати про благодійність. Тільки після цього Верба активізувалась і почала активно публікувати звіти про допомогу військовим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка з Києва потрапила в скандал через їзду за кермом в нічний час. Також ми розповідали, що у вагітної блогерки Саші Бо виявили рідкісний діагноз.