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Вагітність з аномалією: у блогерки Саші Бо виявили рідкісний діагноз

20 вересня 2023 11:28
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Вагітність з аномалією: у блогерки Саші Бо виявили рідкісний діагноз
Вагітна Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Блогерка-мільйонниця Саша Бо перебуває на 8-му місяці вагітності. Вони з другим чоловіком стоматологом Платоном Тарнавським чекають на донечку. Для Саші це буде вже третя дитина. Проте дівчина поділилася, що її вагітність перебігає з аномалією. 

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram

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Особливість у <1% всіх вагітностей

Блогерка Саша Бо нещодавно поділилася, що на початку повномасштабної війни у неї стався викидень. Про це вона розповіла на YouTube-подкасті Аліни Шаманської "Розлючена". Через це дівчина дуже переживає про перебіг своєї теперішньої вагітності. Тим паче, що при першому ж обстеженні їй повідомили про відхилення від норми. 

 

"Мені повідомили, що в пуповині лише одна артерія (в нормі 2 артерії і 1 вена). Діагноз: ЄАП. Така особливість зустрічається у <1% всіх вагітностей. При кожному скринінгу мені наголошували, що причин для хвилювання немає, дитина розвивається нормально. Ви знаєте, що все літо я майже просиділа вдома. Мене постійно турбував тонус. Я хвилювалась за кожнісіньке дискомфортне відчуття", — розповіла відома матуся у дописі в Instagram.

 

Пізніше УЗД почала відрізнятись від програми: дитина почала відставати у розмірах. І хоча лікарі запевняли Сашу, що причин для хвилювань немає, вона все рівно вирішила дізнатися більше. 

"Я прийшла додому і нагуглилась до того, що пішла робити НІПТ (Неінвазивний пренатальний тест) майже на 30-му тижні. Уявіть мої переживання, коли я побачила рядки про хромосомні хвороби, вроджені вади розвитку серця і судин, сечовидільної системи, органів черевної та грудної порожнини… Я вірила своїм лікарям, але переконатись мала!" — поділилася блогерка. 

 

Обстеження показало, що малюк повністю здоровий: немає жодних мутацій чи порушень за винятком гену фолатного циклу, носієм якого є мати. Тому Саші Бо лише відрегулювали харчування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Саші Бо був викидень. А співачка Ріанна з коханим вперше показали новонародженого сина.

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