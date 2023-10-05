После громкого скандала блогерша-миллионница поехала на фронт: реакция соцсетей

Блогерша Юлия Верба. Фото: Instagram/verbaaa.verbaaa

После волны хейта, которую начал комик Антон Тимошенко, блогерша-миллионница Юлия Верба впервые во время полномасштабной войны активно начала публиковать контент с военными и благотворительностью. Она приехала в Запорожскую область.

Соответствующие фото и видео появились в Instagram блогерши, на которую подписаны 1 млн 400 тысяч фолловеров.

Читайте также:

Юлия Верба с военными

20-летняя блогерша показала четыре автомобиля, которые, по ее словам, она приобрела для 117 отдельной механизированной бригады. Чтобы не было активного обсуждения этой инициативы, Верба отключила комментарии под фото.

Автомобили для военных, которые приобрела Юлия Верба. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Также Юлия опубликовала видео с защитником Украины, которое они записали на фоне разрушенного жилого дома в Орехове Запорожской области. Блогерша объявила сбор на приборы для ночного видения.

Под этим видео Верба уже не стала закрывать комментарии. Большинство подписчиков и посетителей страницы блогерши похвалили ее за подобные инициативы. Впрочем, некоторые пользователи соцсетей все еще не верят в искренность Юлии.

Хоть и хорошее дело сделала, но ощущение "уже не надо". Почти 2 года полномасштабной прошло, очень много раз ее как котенка в это тыкали "ну помоги ВСУ, освещай войну в стране, хоть по пару сториз в день" и только после этого начала что-то делать… Только когда полностью упала в глазах людей. Очень грустно

Когда пришло время улучшать свою репутацию

Сколько ей заплатили за это видео? Взгляните прямо на Вербу

Верба проснулась, через 500+ дней, спасибо и за это. Люди все-таки достучались. Дай Бог это все искренне, а не, чтобы отбелить предыдущие полтора года.

История скандала с Юлией Вербой

Ранее вышел подкаст первый выпуск подкаста "Гуртом та Вщент" бывшего телеведущего, волонтера Сергея Притулы и стендап комика Антона Тимошенко. В ходе обсуждения блогеров и их деятельности во время полномасштабной войны Тимошенко вспомнил Юлию Вербу. Притула сообщил, что не в курсе, кто она такая, и попросил своего соведущего подробнее рассказать. Антон отметил, что в ее профиле отсутствуют посты и сториз, посвященные помощи украинским защитникам.

Тимошенко вспомнил, как на одном интервью Верба объяснила, что не донатит, потому что Владимир Зеленский ее об этом не просил. В то же время, Притула высмеял ее за это.

После этого в соцсетях активно начали обсуждать позицию Ивы. Сама блогерша призвала всех перестать донатить в Фонд Сергея Притулы. Девушка уверяла, что она финансово помогает куда больше, чем Антон Тимошенко. Просто не рассказывает об этом.

Поэтому Антон записал видео, в котором осудил блогершу за такую позицию. Тимошенко не понимает, как можно хвастаться в соцсетях покупкой дорогих авто, отдыхом, но не отчитываться о благотворительности. Только после этого Верба активизировалась и начала активно публиковать отчеты о помощи военным.

Напомним, ранее мы писали, что блогерша из Киева попала в скандал из-за езды за рулем в ночное время. Также мы рассказывали, что у беременной блогерши Саши Бо обнаружили редкий диагноз.