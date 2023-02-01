Валерия Меладзе начала преследовать налоговая служба россии

Певца Валерия Меладзе начала преследовать налоговая служба страны-террориста

Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе начал 2023-й со скандала. Вместе с путинистами он выступил на частном праздничном корпоративе в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), где публично ответил на лозунг "Слава Украине".

Поэтому у младшего брата продюсера и композитора Константина Меладзе начались проблемы в стране-террористе, пишут росСМИ.

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На вечеринке по случаю празднования Нового года в Дубае Валерий Меладзе шепотом произнес "Героям слава". Когда гость вечеринки, который обратился к певцу с лозунгом "Слава Украине", стал благодарить певца, Валерий сразу же начал смотреть по сторонам и сказал: "Сегодня здесь я вне политики". Смелости Меладзе не хватило и на несколько секунд.

После этого концерты Валерия в россии сразу начали отменять один за другим, а граждане страны-террориста потребовали не пускать Меладзе в рф, выяснить, законно ли он получил российское гражданство, лишить его всех государственных наград и предоставить статус иноагента. И пока местная генеральная прокуратура изучает ситуацию в Дубае, на артиста налетели другие федеральные службы.

Налоговая служба арестовала счета его компании "МБ Про" в Инвестторгбанке из-за неуплаты налогов. Меладзе начал процедуру ликвидации организации, работающей в сфере исполнительских искусств еще осенью прошлого года. Что с ней будет теперь, неизвестно.

Еще большие проблемы начались с компанией "Вантаж", которую певец купил в конце 1990-х. Меладзе инвестировал в нее более двух миллионов долларов. На фирму уже неоднократно обращались в суд с жалобами и требованиями принудительного взыскания просрочки по арендной плате. Сейчас ситуация еще больше обострилась.

Также из-за неуверенной поддержки Украины Меладзе потерял много рекламных контрактов. Пока ни певец, ни его жена, экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева не комментируют проблемы с налоговыми службами.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с оправдывающимся перед путинистами Валерием Меладзе. Также мы рассказывали, что концерты украинского певца Миши Марвина, возобновившего сотрудничество с российским лейблом Black Star, отменяют в стране-террористе.