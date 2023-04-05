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"Песня оккупанта" от Макаревича возмутила россиян: как они обозвали лидера группы "Машина времени"

5 апреля 2023 09:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С начала полномасштабной войны российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поддерживает Украину и осуждает политику Кремля. 69-летний артист делает "острые" публикации в соцсетях и поет о кровавой политике путина.

Одно из таких выступлений возмутило жителей страны-террориста, сообщают росСМИ.

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Подробности

Макаревич с семьей живет в Израиле. На одном из концертов артист спел об участвующем в войне оккупанте, которую в россии до сих пор называют "специальной военной операцией".

"Кто сумел отбиться, а кто смотался быстро, а меня поймали — и в военкомат. И вот я в чистом поле, и рядом свищут пули. И где враги, где наши, мне не говорят", — спел от имени оккупанта Макаревич.

В конце композиции российский террорист погибает, а его семья получает жалкие деньги компенсации. Россияне бесятся из-за песни Макаревича. В соцсетях музыканта обозвали "оно". Кроме того, жители страны-террориста пишут, что теперь ни у кого не осталось сомнений в "правильности" решения о присвоении артисту статуса иностранного агента.

Напомним, ранее мы писали, что шоумена Андрея Беднякова разозлила детский омбудсвумен страны-террориста Мария Львова-Белова, которая рассказала о похищенном им украинском ребенке.

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