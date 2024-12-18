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Пивоваров виступив на тренуванні Усика в Ер-Ріяді — відео

18 грудня 2024 23:50
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Артем Пивоваров виступив на тренуванні Олександра Усика в Ер-Ріяді — відео
Співак Артем Пивоваров на відкритому тренуванні Олександра Усика. Скриншот: YouTube/DAZNBoxing
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Співак Артем Пивоваров разом з командою прилетів до столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяда. Він виступив на відкритому тренуванні чемпіона світу з боксу Олександра Усика, який готується до бою з Тайсоном Ф’юрі. 

Відповідні відео з’явились в соцмережах артиста та спортсмена. 

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Пивоваров виступив на тренуванні Усика

Боксери прибували до рингу на човнах. Олександра Усика зустрів хор на чолі з Артемом Пивоваровим. Він виконав хіт "Ой на горі" зі свого авторського проєкту "Твої вірші, мої ноти", де за основу бере вірші українських поетів та створює на них пісні.

Пивоваров у звичному для себе стилі показав свої фізичні та гімнастичні здібності. Частково він виконував композицію, під яку Усик проводив відкрите тренування, на висотних конструкціях майданчика. До нього прикута увага мільйонів поціновувачів боксу. 

Зазначимо, що в ніч з 18 на 19 травня Усик завдав Ф’юрі першої поразки у професійній кар’єрі в бою. Другий бій Олександра та Тайсона пройде 21 грудня в Ер-Ріяді. Протистояння в рингу розсудить пуерто-риканський рефері Роберто Рамірес-молодший. 

Олександр Усик
Олександр Усик на відкритому тренуванні в Саудівській Аравії. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що промоутер Ф'юрі зізнався, чи буде третій бій з Усиком. Також ми розповідали, що режисер Алан Бадоєв показав залаштунки зйомок кліпу Макса Барських та Артема Пивоварова.

Олександр Усик бокс Артем Пивоваров українські зірки Усик — Ф'юрі 2

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