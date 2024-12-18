Артем Пивоваров выступил на тренировке Александра Усика в Эр-Рияде — видео

Певец Артем Пивоваров на открытой тренировке Александра Усика. Скриншот: YouTube/DAZNBoxing

Певец Артем Пивоваров вместе с командой прилетел в столицу Саудовской Аравии, Эр-Рияд. Он выступил на открытой тренировке чемпиона мира по боксу Александра Усика, готовящегося к бою с Тайсоном Фьюри.

Соответствующие видео появились в соцсетях артиста и спортсмена.

Читайте также:

Пивоваров выступил на тренировке Усика

Боксеры прибывали в ринг на лодках. Александра Усика встретил хор во главе с Артемом Пивоваровым. Он исполнил хит "Ой на горі" из своего авторского проекта "Твої вірші, мої ноти", где за основу берет стихи украинских поэтов и создает на них песни.

Пивоваров в привычном для себя стиле показал свои физические и гимнастические способности. Частично он исполнял композицию, под которую Усик проводил открытую тренировку, на высотных конструкциях площадки. К ней приковано внимание миллионов ценителей бокса.

Отметим, что в ночь с 18 на 19 мая Усик нанес Фьюри первое поражение в профессиональной карьере в бою. Второй бой Александра и Тайсона пройдет 21 декабря в Эр-Рияде. Противостояние на ринге рассудит пуэрто-риканский рефери Роберто Рамирес-младший.

Александр Усик на открытой тренировке в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что промоутер Фьюри признался, будет ли третье сражение с Усиком. Также мы рассказывали, что режиссер Алан Бадоев показал застройку съемок клипа Макса Барских и Артема Пивоварова.