Артем Пивоваров выступил на тренировке Александра Усика в Эр-Рияде — видео

Пивоваров выступил на тренировке Усика в Эр-Рияде — видео
Певец Артем Пивоваров вместе с командой прилетел в столицу Саудовской Аравии, Эр-Рияд. Он выступил на открытой тренировке чемпиона мира по боксу Александра Усика, готовящегося к бою с Тайсоном Фьюри.
Соответствующие видео появились в соцсетях артиста и спортсмена.
Пивоваров выступил на тренировке Усика
Боксеры прибывали в ринг на лодках. Александра Усика встретил хор во главе с Артемом Пивоваровым. Он исполнил хит "Ой на горі" из своего авторского проекта "Твої вірші, мої ноти", где за основу берет стихи украинских поэтов и создает на них песни.
Пивоваров в привычном для себя стиле показал свои физические и гимнастические способности. Частично он исполнял композицию, под которую Усик проводил открытую тренировку, на высотных конструкциях площадки. К ней приковано внимание миллионов ценителей бокса.
Отметим, что в ночь с 18 на 19 мая Усик нанес Фьюри первое поражение в профессиональной карьере в бою. Второй бой Александра и Тайсона пройдет 21 декабря в Эр-Рияде. Противостояние на ринге рассудит пуэрто-риканский рефери Роберто Рамирес-младший.
Напомним, ранее мы писали, что промоутер Фьюри признался, будет ли третье сражение с Усиком. Также мы рассказывали, что режиссер Алан Бадоев показал застройку съемок клипа Макса Барских и Артема Пивоварова.
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