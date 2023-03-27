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Племінниця принцеси Діани вийшла заміж: фото та подробиці церемонії

27 березня 2023 11:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Леді Амелія Спенсер з чоловіком
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні племінниця загиблої принцеси Діани, леді Амелія Спенсер, відгуляла вечірку перед весіллям. Після цього кілька днів не було жодних новин ані від неї, ані від її обранця Грега Маллетта. Як з’ясувалось, вони продали ексклюзивні права на публікацію фотографій з весілля відомому глянцю. 

Знімки з урочистої церемонії з’явились на сайті видання HELLO.

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Подробиці

Двоюрідна сестра принців Вільяма та Гаррі вийшла заміж у Південно-Африканській Республіці. Її обранцем став 33-річний тренер з фітнесу та ріелтор Грег Маллет. До весілля вони зустрічалися 14 років, а про заручини оголосили  2020-го. Церемонія відбулася ще 21 березня у маєтку Куойн-Рок неподалік від Кейптауна.

"Це місце так багато означає для нас. Ми з Грегом росли тут разом, і наш найщасливіший час як пари теж пов'язаний із цим місцем. Тепер воно стало для нас ще ближчим", — сказала леді Амелія в бесіді з журналістами. 

Для урочистості наречена обрала створену на замовлення сукню Atelier Versace, розшиту кристалами Swarovski, яку доповнили п'ятиметрова фата та туфлі Jimmy Choo.

До вівтаря леді Амелію вів її молодший брат Семюел Ейткен. Леді Амелія Спенсер — дочка молодшого брата принцеси Діани, графа Чарльза Спенсера та колишньої моделі Вікторії Локвуд. Батько леді Амелії на урочистості не з'явився, проте поряд із нареченою були її сестри, леді Еліза та леді Кітті.

Весілля старшої дочки Чарльз Спенсер раніше також пропустив: за чутками, у нього складні стосунки із сім'єю через новий шлюб.

Брат принцеси Діани, Чарльз Спенсер

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька короля Йорданії Абдалли II та королеви Ранії, 26-річна принцеса Іман вийшла заміж за венесуельського бізнесмена Джиммі Терміотіса. Урочисту церемонію у прямому ефірі транслював телеканал Jordan TV News.

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