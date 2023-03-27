Племянница принцессы Дианы вышла замуж: фото и подробности церемонии

Леди Амелия Спенсер с мужем

Накануне племянница погибшей принцессы Дианы, леди Амелия Спенсер, отыграла вечеринку перед свадьбой. После этого несколько дней не было никаких новостей ни от нее, ни от избранника Грега Маллетта. Как выяснилось, они продали эксклюзивные права на публикацию фотографий со свадьбы известному глянцу.

Снимки с торжественной церемонии появились на сайте издания HELLO.

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Двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри вышла замуж в Южно-Африканской Республике. Ее избранником стал 33-летний тренер по фитнесу и риэлтор Грег Маллетт. До свадьбы они встречались 14 лет, а о помолвке объявили в 2020-м. Церемония состоялась еще 21 марта в имении Куойн-Рок недалеко от Кейптауна.

"Это место так много значит для нас. Мы с Грегом росли здесь вместе, и наше самое счастливое время как пары тоже связано с этим местом. Теперь оно стало для нас еще ближе", — сказала леди Амелия в беседе с журналистами.

Для торжества невеста выбрала созданное по заказу платье Atelier Versace, расшитое кристаллами Swarovski, которое дополнили пятиметровая фата и туфли Jimmy Choo.

К алтарю леди Амелию вел ее младший брат Сэмюэл Эйткен. Леди Амелия Спенсер — дочь младшего брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера и бывшей модели Виктории Локвуд. Отец леди Амелии на торжестве не явился, однако рядом с невестой были ее сестры, леди Элиза и леди Китти.

Свадьбу старшей дочери Чарльз Спенсер ранее тоже пропустил: по слухам, у него сложные отношения с семьей из-за нового брака.

Брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании, 26-летняя принцесса Иман вышла замуж за венесуэльского бизнесмена Джимми Термиотиса. Торжественную церемонию в прямом эфире транслировал телеканал Jordan TV News.