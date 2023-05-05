Ембер Герд покинула Голлівуд – де зараз знаходиться американська зірка

Акторка Ембер Герд з колишнім чоловіком Джонні Деппом на гала–концерті Art Of Elysium в Лос–Анджелесі. Фото: Depositphotos

Відома американська акторка та колишня дружина голлівудської зірки Джонні Деппа Ембер Герд поїхала з Голлівуду. Популярна акторка, яка має доньку, вирішила перебратися до Іспанії та поселитися у Мадриді, щоб у тиші виховувати дитину.

Про це повідомляє портал "Daily Mail"

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Як стверджує подруга акторки, зірка "Аквамену" та колишня Джонні Деппа знає дві мови, зокрема й іспанську. За її словами, американська акторка дуже щаслива в тому місці, де вона може виховувати свою доньку на ім’я Уна "далеко від галасу".

Але подруга Ембер Герд зазначила, що 37-річна американська акторка може повернутися до Голлівуду в тому випадку, якщо їй запропонують підписати контракт на гарний проєкт. В іншому випадку американська зірка не дуже поспішає повертатися.

Акторка Ембер Герд з колишнім чоловіком Джонні Деппом на фотосесії. Фото: google.com

"Я не думаю, що вона поспішає повернутися на роботу або до Голлівуду, але вона, ймовірно, повернеться, коли настане час, заради правильного проекту", – стверджує подруга відомої американської акторки та зірки "Аквамену".

Варто зазначити, що влітку минулого року американська телезірка продала власний будинок, що знаходиться у Каліфорнії та коштує 1,1 мільйон доларів. З того моменту акторка Ембер Герд досить багато часу проводила в Іспанії.

Американська акторка Ембер Герд біля Королівського суду в Лондоні. Фото: Depositphotos

Восени її побачили на пляжі Майорки, де вона була разом зі своєю подругою Євою Барлоу. Ходили слухи, що на той час американська зірка проживала в орендованому будинку на острові. Але тепер стало відомо, що вона остаточно переїхала до нового будинку в Мадриді разом з донькою.

А нещодавно американську зірку побачили разом із донькою Уною в одному з дитячих парків Іспанії.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська акторка Ембер Герд знову подала апеляцію проти голлівудської зірки Джонні Деппа.

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