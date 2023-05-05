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Подалі від Джонні Деппа? Ембер Герд покинула Голлівуд та переїхала до іншої країни

5 травня 2023 11:13
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ембер Герд покинула Голлівуд – де зараз знаходиться американська зірка
Акторка Ембер Герд з колишнім чоловіком Джонні Деппом на гала–концерті Art Of Elysium в Лос–Анджелесі. Фото: Depositphotos
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська акторка та колишня дружина голлівудської зірки Джонні Деппа Ембер Герд поїхала з Голлівуду. Популярна акторка, яка має доньку, вирішила перебратися до Іспанії та поселитися у Мадриді, щоб у тиші виховувати дитину.

Про це повідомляє портал "Daily Mail"

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Як стверджує подруга акторки, зірка "Аквамену" та колишня Джонні Деппа знає дві мови, зокрема й іспанську. За її словами, американська акторка дуже щаслива в тому місці, де вона може виховувати свою доньку на ім’я Уна "далеко від галасу".

Але подруга Ембер Герд зазначила, що 37-річна американська акторка може повернутися до Голлівуду в тому випадку, якщо їй запропонують підписати контракт на гарний проєкт. В іншому випадку американська зірка не дуже поспішає повертатися.

Эмбер Херд и Джонни Депп
Акторка Ембер Герд з колишнім чоловіком Джонні Деппом на фотосесії. Фото: google.com

"Я не думаю, що вона поспішає повернутися на роботу або до Голлівуду, але вона, ймовірно, повернеться, коли настане час, заради правильного проекту", – стверджує подруга відомої американської акторки та зірки "Аквамену".

Варто зазначити, що влітку минулого року американська телезірка продала власний будинок, що знаходиться у Каліфорнії та коштує 1,1 мільйон доларів. З того моменту акторка Ембер Герд досить багато часу проводила в Іспанії.

Эмбер Херд
Американська акторка Ембер Герд біля Королівського суду в Лондоні. Фото: Depositphotos

Восени її побачили на пляжі Майорки, де вона була разом зі своєю подругою Євою Барлоу. Ходили слухи, що на той час американська зірка проживала в орендованому будинку на острові. Але тепер стало відомо, що вона остаточно переїхала до нового будинку в Мадриді разом з донькою.

А нещодавно американську зірку побачили разом із донькою Уною в одному з дитячих парків Іспанії.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська акторка Ембер Герд знову подала апеляцію проти голлівудської зірки Джонні Деппа.

Раніше ми розповідали, що акторка Ембер Герд та Джонні Депп стануть головними зірками нового фільму Discovery.

Також ми повідомляли про те, що актор Джонні Депп виграв суд проти Ембер Герд.

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