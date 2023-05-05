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Подальше от Джонни Деппа? Эмбер Херд покинула Голливуд и переехала в другую страну

5 мая 2023 11:13
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Эмбер Херд покинула Голливуд – где сейчас находится американская звезда
Актриса Эмбер Херд с бывшим мужем Джонни Деппом на гала–концерте Art Of Elysium в Лос–Анджелесе. Фото: Depositphotos
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная американская актриса и бывшая жена голливудской звезды Джонни Деппа Эмбер Херд уехала из Голливуда. Популярная актриса, у которой есть дочь, решила перебраться в Испанию и поселиться в Мадриде, чтобы в тишине воспитывать ребенка.

Об этом сообщает портал "Daily Mail"

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Как утверждает подруга актрисы, звезда "Аквамена" и бывшая Джонни Деппа знает два языка, в том числе, и испанский. По ее словам, американская актриса очень счастлива в том месте, где она может воспитывать свою дочь по имени Уна "вдали от шума".

Но подруга Эмбер Херд отметила, что 37-летняя американская актриса может вернуться в Голливуд в том случае, если ей предложат подписать контракт на хороший проект. В противном случае американская звезда не очень торопится возвращаться.

Эмбер Херд и Джонни Депп
Актриса Эмбер Херд с бывшим мужем Джонни Деппом на фотосессии. Фото: google.com

"Я не думаю, что она спешит вернуться на работу или в Голливуд, но она, вероятно, вернется, когда придет время, ради правильного проекта", — утверждает подруга известной американской актрисы и звезды "Аквамена".

Стоит отметить, что летом прошлого года американская телезвезда продала собственный дом, который находится в Калифорнии и стоит 1,1 миллион долларов. С этого момента актриса Эмбер Херд довольно много времени проводила в Испании.

Эмбер Херд
Американская актриса Эмбер Херд возле Королевского суда в Лондоне. Фото: Depositphotos

Осенью ее увидели на пляже Майорки, где она была вместе со своей подругой Евой Барлоу. Ходили слухи, что в то время американская звезда проживала в съемном доме на острове. Но теперь стало известно, что она окончательно переехала в новый дом в Мадриде вместе с дочерью.

А недавно американскую звезду увидели вместе с дочерью Уной в одном из детских парков Испании.

Напомним, мы писали о том, что американская актриса Эмбер Херд снова подала апелляцию против голливудской звезды Джонни Деппа.

Ранее мы говорили, что актриса Эмбер Херд и Джонни Депп станут главными звездами нового фильма Discovery.

Также мы сообщали о том, что актер Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд.

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