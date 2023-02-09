На гурт Антитіла подали до суду, коли музиканти захищали країну на фронті

Учасники гурту "Антитіла" захищають нашу країну від окупантів (2022)

Учасники гурту "Антитіла" ще до початку повномасштабної війни вступили в ряди ТРО. Згодом музиканти поїхали на фронт у Харківську область. Саме в той час проти них подали позов до суду по давній скандальній справі.

Про це повідомляється на Instagram сторінці гурту.

Деталі

Вперше на музикантів подали до суду ще 2019 року. Житель Луцька Сергій Лапковський звинуватив "Антитіла" в тому, що вони під час створення своїх пісень нібито використали його патент на корисну модель №74516 "Спосіб налаштування параметрів музичної композиції". Фронтмен гурту Тарас Тополя з колегами змогли відстояти правду в суді. Тому апеляція під час повномасштабної війни неабияк здивувала музикантів.

"Поки рвуться снаряди і обриваються українські життя під шум війни, волинські підприємці, так звані "патентні тролі", намагались вдруге, втретє і вчетверте, протягом цього року через суд зірвати мільйони з гурту "Антитіла"... Але були відправлені Київським апеляційним судом слідом за руським кораблем, що поставило певну крапку у цій справі", — йдеться в дописі гурту.

Фото: Instagram/antytila_official

Через суд Лапковський намагався не тільки отримати понад 50 тисяч доларів, але й вимагав вилучити пісні гурту "Антитіла" зі всіх цифрових платформ і ефірів радіо, заборонити їхнє живе виконання, використовуючи у своїх заявах термін "контрафактні композиції". А в одному з пунктів чергової заяви троль Сергій Лапковський навіть просив суд вилучити і знищити всі примірники пісень колективу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тарас Тополя розповів, чого найбільше на фронті боялися учасники гурту "Антитіла". Також ми писали, що "Антитіла" присвятили нову пісню "Фортеця Бахмут" стійкості та подвигу українського народу.