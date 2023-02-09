Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці arrow

Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

9 лютого 2023 13:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На гурт Антитіла подали до суду, коли музиканти захищали країну на фронті
Учасники гурту "Антитіла" захищають нашу країну від окупантів (2022)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Учасники гурту "Антитіла" ще до початку повномасштабної війни вступили в ряди ТРО. Згодом музиканти поїхали на фронт у Харківську область. Саме в той час проти них подали позов до суду по давній скандальній справі.

Про це повідомляється на Instagram сторінці гурту.

Читайте також:

Деталі 

Вперше на музикантів подали до суду ще 2019 року. Житель Луцька Сергій Лапковський звинуватив "Антитіла" в тому, що вони під час створення своїх пісень нібито використали його патент на корисну модель №74516 "Спосіб налаштування параметрів музичної композиції". Фронтмен гурту Тарас Тополя з колегами змогли відстояти правду в суді. Тому апеляція під час повномасштабної війни неабияк здивувала музикантів. 

"Поки рвуться снаряди і обриваються українські життя під шум війни, волинські підприємці, так звані "патентні тролі", намагались вдруге, втретє і вчетверте, протягом цього року через суд зірвати мільйони з гурту "Антитіла"... Але були відправлені Київським апеляційним судом слідом за руським кораблем, що поставило певну крапку у цій справі", — йдеться в дописі гурту. 

Фото: Instagram/antytila_official

Через суд Лапковський намагався не тільки отримати понад 50 тисяч доларів, але й вимагав вилучити пісні гурту "Антитіла" зі всіх цифрових платформ і ефірів радіо, заборонити їхнє живе виконання, використовуючи у своїх заявах термін "контрафактні композиції". А в одному з пунктів чергової заяви троль Сергій Лапковський навіть просив суд вилучити і знищити всі примірники пісень колективу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тарас Тополя розповів, чого найбільше на фронті боялися учасники гурту "Антитіла". Також ми писали, що "Антитіла" присвятили нову пісню "Фортеця Бахмут" стійкості та подвигу українського народу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

18:25 Оскароносний режисер Азанавічус зустрівся з Зеленським та став амбасадором UNITED 24

18:25 Подоляк повідомив, що рф вже почала наступ у Донецькій та Луганській областях

18:20 Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:03 Андрій Лунін визнаний одним із найкращих гравців "Реала": допоміг здобути важливу перемогу

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:57 Сумська не стримала сліз, коли розповідала про доньку та онуків в росії: "Все прослуховується"

17:55 Євросоюз має намір притягнути рф до відповідальності за агресію в Україні

Ексклюзив

17:40 Загрози для Одеської області немає: росіяни не ризикнуть йти у наступ у цьому напрямку – Рєзніков

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Новина з відео

17:05 "Від нас залежить безпека всієї Європи": Президент України звернувся до Євроради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:40 Литва надасть Україні зенітні комплекси для боротьби з іранськими дронами

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Актуальне по темі

None 9 Лютий 18:38

У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

None 9 Лютий 18:18

Оскароносний режисер Азанавічус зустрівся з Зеленським та став амбасадором UNITED 24

None 9 Лютий 18:23

Подоляк повідомив, що рф вже почала наступ у Донецькій та Луганській областях

None 9 Лютий 17:22

Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB