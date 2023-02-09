На группу Антитіла подали в суд, когда музыканты защищали страну на фронте

Участники группы "Антитіла" защищают нашу страну от оккупантов (2022)

Участники группы "Антитіла" еще до начала полномасштабной войны вступили в ряды ТРО. Впоследствии музыканты уехали на фронт в Харьковскую область. Именно в то время против них подали иск в суд по давнему скандальному делу.

Об этом сообщается на Instagram странице группы.

Подробности

Впервые на музыкантов подали в суд еще в 2019 году. Житель Луцка Сергей Лапковский обвинил "Антитіла" в том, что они при создании своих песен якобы использовали его патент на полезную модель №74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции". Фронтмен группы Тарас Тополя с коллегами смогли отстоять правду в суде. Поэтому апелляция во время полномасштабной войны изрядно удивила музыкантов.

"Пока рвутся снаряды и обрываются украинские жизни под шум войны, волынские предприниматели, так называемые "патентные тролли", пытались во второй, третий и четвертый раз, в течение этого года, через суд, сорвать миллионы из группы "Антитіла"... Но были отправлены Киевским апелляционным судом следом за русским кораблем, что поставило определенную точку в данном деле", — говорится в сообщении группы.

Фото: Instagram/antytila_official

Через суд Лапковский пытался не только получить более 50 тысяч долларов, но и потребовал изъять песни группы "Антитіла" со всех цифровых платформ и эфиров радио, запретить их живое исполнение, используя в своих заявлениях термин "контрафактные композиции". А в одном из пунктов очередного заявления тролль Сергей Лапковский даже просил суд изъять и уничтожить все экземпляры песен коллектива.

Напомним, ранее мы писали, что Тарас Тополя рассказал, чего больше всего на фронте боялись участники группы "Антитіла". Также мы писали, что "Антитіла" посвятили новую песню "Фортеця Бахмут" стойкости и подвигу украинского народа.