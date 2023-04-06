Полякова презентувала перший кліп за останній рік, в якому зробила акцент на свою фігуру

Співачка Оля Полякова

Наприкінці лютого Оля Полякова презентувала маніфест сильної жінки "Танцюю, як в останній раз". Саме на цю пісню артистка вирішила відзняти кліп, який став першим офіційним відео за останній рік.

Кліп "Танцюю, як в останній раз" доступний на YouTube-каналі співачки.

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За словами Полякової, нова пісня — це історія, яка відома майже кожній жінці, що опинилася на розпутті та переживає складний період стосунків зі своїм коханим. Це сповідь сильної жінки, яка попри обставини обирає життя й виплескує увесь свій біль крізь танець до повного катарсису.

Танець за життя — саме цим співачка вирішила вразити глядачів у своїй новій відео роботі на головний сингл з майбутнього україномовного альбому, прем’єра якого відбудеться менше ніж за місяць.

Акцент в новому кліпі Полякова зробила на свою струнку фігуру. В цьому їй допоміг не тільки спорт, але й сукня від дизайнерського дуету MÜ production. Саме їм належить авторство найвідоміших костюмів Полякової з шоу "Королева Ночі", "Все буде добре", "Нова Снігова Королева", "Маска" та інших.

Режисерами відео виступили Дмитро Шмурак (знімав "Королева Ночи", "Эй, секундочку", "Ночная Жрица" та "Бывший") і фешн-фотограф Соня Плакидюк, яка створює художній образ Полякової вже протягом досить тривалого часу.

"Я дуже рідко знімаю відео, але завжди лише для тих, кого дуже тонко відчуваю. Оля — саме та, для кого хочеться робити щось особливе і витончене. Сподіваюсь, нам з Дімою вдалося створити чуттєву алюзію на пташку Фенікс, що буквально переродилася з попелу свого минулого життя і розпачу для того, щоб жити й вірити у краще", — прокоментувала прем’єру Соня Плакидюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова та шоувумен Маша Єфросиніна виконали одну з обіцянок, яку давали напередодні шанувальникам.