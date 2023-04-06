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Полякова представила первый клип за последний год, в котором сделала акцент на свою фигуру

6 апреля 2023 11:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Оля Полякова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце февраля Оля Полякова представила манифест сильной женщины "Танцую, як в останінй раз". Именно на эту песню артистка решила отснять клип, ставший первым официальным видео за последний год.

Клип "Танцюю, як в останній раз" доступен на YouTube-канале певицы.

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По словам Поляковой, новая песня — это история, которая известна почти каждой женщине, оказавшейся на распутье и переживающей сложный период отношений со своим любимым. Это исповедь сильной женщины, которая, несмотря на обстоятельства, выбирает жизнь и выплескивает всю свою боль сквозь танец в полный катарсис.

Танец при жизни — именно этим певица решила поразить зрителей в своей новой видео работе на главный сингл из будущего украиноязычного альбома, премьера которого состоится менее чем через месяц.

Акцент в новом клипе Полякова сделала свою стройную фигуру. В этом ей помог не только спорт, но и платье от дизайнерского дуэта MÜ production. Именно им принадлежит авторство самых известных костюмов Поляковой из шоу "Королева Ночи", "Все будет хорошо", "Новая Снежная Королева", "Маска" и других.

Режиссерами видео выступили Дмитрий Шмурак (снимал "Королева Ночи", "Эй, секундочку", "Ночная Жрица" и "Бывший") и фэшн-фотограф Соня Плакидюк, создающая художественный образ Поляковой уже довольно долгий период времени.

"Я очень редко снимаю видео, но всегда только для тех, кого очень тонко ощущаю. Оля — именно та, для кого хочется делать что-то особенное и утонченное. Надеюсь, нам с Димой удалось создать чувственную аллюзию на буквально переродившуюся из пепла птичку Феникс, которая буквально переродилась из пепла своей прошлой жизни и отчаяния для того, чтобы жить и верить в лучшее", — прокомментировала премьеру Соня Плакидюк.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова и шоувумен Маша Ефросинина выполнили одно из обещаний, которое давали накануне поклонникам.

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