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Полякова та Velboi запалили на благодійному концерті під Києвом: фото

5 червня 2023 18:54
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Полякова та Velboi запалили на благодійному концерті під Києвом: фото
Оля Полякова заміському клубі NAVY. Фото надані PR-агенцією YULA Company
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

3 червня у заміському клубі NAVY відбувся перший концерт після початку повномасштабного вторгнення. Патріотичний Open Air пройшов за участі TAYANNA, Cheev, Anton Velboi та Олі Полякової.

Всі виручені кошти підуть на підтримки мешканців Вишгородського району, які постраждали від російської агресії, передають Новини.LIVE.

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На концерті були представлені цінні лоти, такі як картина з портретами гетьманів України з підписом Кирила Буданова, брелок, зроблений з крила збитого над Чернігівською областю МіГ.

  • Фото надані PR-агенцією YULA Company 
  • Фото надані PR-агенцією YULA Company 
  • Фото надані PR-агенцією YULA Company 
  • Фото надані PR-агенцією YULA Company 
  • Фото надані PR-агенцією YULA Company 
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А також футболка ФК "Динамо" Київ з підписами усієї команди. Сумарно зібрали близько 250 000 гривень, частину з яких буде передано в Благодійний фонд "Святої Ольги", решта піде на потреби ЗСУ. 

Відкриття NAVI
Продана на благодійному аукціоні картина із підписом керівника ГУР Кирила Буданова за 200 тис. грн. Фото надані PR-агенцією YULA Company 

Ведучими благодійного заходу були Слава Дьомін і TANYA LI. 

  • Фото надані PR-агенцією YULA Company 
  • Фото надані PR-агенцією YULA Company 
  • Фото надані PR-агенцією YULA Company 
  • Фото надані PR-агенцією YULA Company 
  • Фото надані PR-агенцією YULA Company 
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На патріотичному концерті були присутні Ілона Гвоздьова, Анатолій Анатоліч, Яна Смоленцева, Masha Danilova, SKYLERR, Вася Демчук, Марта Липчей, Марія Квітка, Андрій Ногін, Анна Саліванчук, Володимир Шумко, Олексій Комаровський та інші. 

Нагадаємо, співак Антон Вельбой, відомий раніше як Wellboy, змінив сценічне ім'я. Але репертур досі співає колишній.

Про це свідчить відео з нещодавнього виступу артиста на Open Air заміського клубу NAVY.

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