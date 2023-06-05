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Полякова и Velboi зажгли на благотворительном концерте под Киевом: фото

5 июня 2023 18:54
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Полякова и Velboi зажгли на благотворительном концерте под Киевом: фото
Оля Полякова в загородном клубе NAVY. Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

3 июня в загородном клубе NAVY прошел первый концерт после начала полномасштабного вторжения. Патриотический Open Air прошел при участии TAYANNA, Cheev, Anton Velboi и Оли Поляковой.

Все вырученные средства пойдут на поддержку пострадавших от российской агрессии жителей Вышгородского района, передают Новини.LIVE.

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На концерте были представлены ценные лоты, такие как картина с портретами гетманов Украины с подписью Кирилла Буданова, брелок, сделанный из крыла сбитого над Черниговской областью МиГ.

  • Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
  • Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
  • Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
  • Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
  • Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
1/5 _ 5

Также футболка ФК "Динамо" Киев с подписями всей команды. Суммарно собрали около 250 000 гривен, часть из которых будет передана в Благотворительный фонд "Святой Ольги", остальные пойдут на нужды ВСУ.

Открытие NAVI
Проданая на благотворительном аукционе картина с подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова за 200 тыс. грн. Фото предоставлено PR-агентством YULA Company

Ведущими благотворительными мероприятиями были Слава Демин и TANYA LI.

  • Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
  • Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
  • Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
  • Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
  • Фото предоставлены PR-агентством YULA Company
1/5 _ 5

На патриотическом концерте присутствовали Илона Гвоздева, Анатолий Анатолич, Яна Смоленцева, Masha Danilova, SKYLERR, Вася Демчук, Марта Липчей, Мария Квитка, Андрей Ногин, Анна Саливанчук, Владимир Шумко, Алексей Комаровский и другие.

Напомним, певец Антон Вельбой, известный ранее как Wellboy, сменил сценическое имя. Но репертур все еще поет прежний.

Об этом свидетельствует видео из недавнего выступления артиста на Open Air загородного клуба NAVY.

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