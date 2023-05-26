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Wellboy виступатиме під новим сценічним іменем: оголошений перший концерт

26 травня 2023 07:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Wellboy виступатиме під новим сценічним іменем: оголошений перший концерт
Співак Антон Вельбой (Wellboy). Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співак Wellboy розірвав ділові відносини з лейблом Papa music, який займався його кар'єрою. 22-річний артист заявив, що працюватиме сам. І ось вже з’явилась перша афіша виступу Антона Вельбоя, який вийде на сцену під новим псевдонімом. 

Новини.LIVE розкаже детальніше про кардинальні зміни в кар’єрі молодого артиста. 

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Вже наступної суботи, 3 червня, співак виступить під Києвом на благодійному концерті однієї з радіостанцій. На тлі скандалу з продюсерами, які збираються судитися з Антоном, виконавець хіта "Гуси" планує вперше вийти на сцену під новим псевдонімом.

Так, згідно з афішею, яка з’явилась на одному з сайтів з продажу квитків, Wellboy виступить як Anton Velboi. Компанію йому складуть Оля Полякова, Tayanna (Тетяна Решетняк) та CHEEV.

"Нещодавно знявся у фільмі "Королі репу" і став одним з авторів саундтреку до стрічки", — описують організатори Антона в афіші концерту. 

Скриншот: Kontramarka.ua 

За словами організаторів, всі кошти буде передано для підтримки мешканців Вишгородського району, які постраждали від російської агресії.

Проблеми з продюсерами

До кінця не зрозуміло, які саме композиції буде виконувати Антон Вельбой. Бо за контрактом всі його хіти належать лейблу Papa music. За словами продюсера Євгена Тріплова, за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів.

Юрист лейблу, Олександра Селіванова, повідомив, що молодий виконавець має виплатити 2 млн доларів до 2028 року. Антон Вельбой не коментував, як він буде вирішувати фінансові питання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ перевірила продюсерів Wellboy та гурту "Корупція" на співпрацю з росіянами. Також ми розповідали, що вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та акторкою Ірмою Вітовською.

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