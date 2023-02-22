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Полякова зачитала вірш про путіна, який став хітом у соцмережах

22 лютого 2023 19:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оля Полякова зачитала вірш про путіна, який став хітом у соцмережах — текст
Співачка Оля Полякова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавнє звернення очільника держави-терориста росії володимира путіна до федеральних зборів обговорюють й досі у світових ЗМІ. Втім, виступ був не таким впевненим, як минулого року. Це помітили чимало українців. Серед них і композитор Петро Мага. З цього приводу він написав вірш, який став хітом у соцмережах. 

А співачка Оля Полякова зачитала його у своєму Instagram.

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Деталі

Вірші з окопу.

ПОСЛАНІЄ.

Захотілось випить чаю,

Аж у грудях запекло,

Раптом бачу виступає,

В тєлєвізорі пуйло!

Глядачів у залі мало,

Всі канали, навіть "Дождь",

Я дивлюсь, а що з хлєбалом,

Дорогой расєйській вождь?!

Де флюїди супер-мачо,

Де в очах альфа-самець,

Де той "баловєнь удачі"?

Більше схоже на п**дець...

Та листки лягли красиво,

Щось читає, гарний зір!

Раптом, думаю, плєшивий,

Щось новеньке дасть в ефір!

А у залі — всі ті самі,

Зал від захвату тремтить,

Хоч Медведєв не в піжамі,

Але знову тихо спить!

Матвієнко — в двох костюмах!

Оргазмічно входить в раж,

Цілу нічку буду думать,

Хто такий робив монтаж!

Є Шойгу! А де Кадиров?!

Атмосфера аж бринить!

І Кірюша без кадила,

У будьоновкє сидить!

Всі чекають на хітяру,

Вовин Heavy metal rock,

Та сьогодні нам, на шару,

Крутять збитий шлягерок!

Відмічаю: перша дія,

Рашастан-країна мрій,

Цілий світ проти росії,

Суки люто заздрять їй!

Особливо, гадське НАТО,

Ліпить бази, як пєльмєнь!

Це не буду відмічати,

Це я чую кожен день.

Ставлю галочку-нацисти,

Теж заїжджений куплет,

Росіянці-пацифісти,

 "Гдє ви билі восємь лєт?!!!"

Галочка за "всьо по плану",

І за "сєвєрний поток",

Розтікається з екрана,

Переплавлений сирок…

Колбасьонка по два двадцять,

І Медведєв вже хропе,

Про безумства ескалацій,

І растущій ВВП !

Ну і геї… Як без цього?

Стисла булки вся рф,

Цілий світ забув про Бога!

— Так, Кірілл?  — Так точно,шеф!

Вибір нам не оставлялі,

Ми нє можем проіграть!

Ми єщо нє начіналі…

Та твою ж гебешну мать!!!

Цілий вік сидів, звірявся,

Все було — дефіс в дефіс,

Ти би хоч підготувався,

Геть у бункері прокис!

Це "посланіє" по суті,

Хробака, що йде на дно,

І тебе,товаріщ путін,

Світ послав. І вже давно.

Чай застиг від цих історій,

Досліди, ковід, бардак…

У одній з лабораторій,

Роблять пафосний коньяк!

Звісно, біо, звісно з кров‘ю,

З виноградних кісточок,

Але виключно з любов’ю,

Закарпатський коньячок!

Гарну чарочку дістану,

Хай мене пробачить Бог,

Тихо цокнуся з екраном,

І промовлю: "щоб ти здох".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на стадіоні "Лужники" у москві пройшов традиційний пропагандистський мітинг-концерт, приурочений дню місцевих "захисників" та диктатору путіну.

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