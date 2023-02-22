Оля Полякова зачитала вірш про путіна, який став хітом у соцмережах — текст

Полякова зачитала вірш про путіна, який став хітом у соцмережах
Нещодавнє звернення очільника держави-терориста росії володимира путіна до федеральних зборів обговорюють й досі у світових ЗМІ. Втім, виступ був не таким впевненим, як минулого року. Це помітили чимало українців. Серед них і композитор Петро Мага. З цього приводу він написав вірш, який став хітом у соцмережах.
А співачка Оля Полякова зачитала його у своєму Instagram.
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Деталі
Вірші з окопу.
ПОСЛАНІЄ.
Захотілось випить чаю,
Аж у грудях запекло,
Раптом бачу виступає,
В тєлєвізорі пуйло!
Глядачів у залі мало,
Всі канали, навіть "Дождь",
Я дивлюсь, а що з хлєбалом,
Дорогой расєйській вождь?!
Де флюїди супер-мачо,
Де в очах альфа-самець,
Де той "баловєнь удачі"?
Більше схоже на п**дець...
Та листки лягли красиво,
Щось читає, гарний зір!
Раптом, думаю, плєшивий,
Щось новеньке дасть в ефір!
А у залі — всі ті самі,
Зал від захвату тремтить,
Хоч Медведєв не в піжамі,
Але знову тихо спить!
Матвієнко — в двох костюмах!
Оргазмічно входить в раж,
Цілу нічку буду думать,
Хто такий робив монтаж!
Є Шойгу! А де Кадиров?!
Атмосфера аж бринить!
І Кірюша без кадила,
У будьоновкє сидить!
Всі чекають на хітяру,
Вовин Heavy metal rock,
Та сьогодні нам, на шару,
Крутять збитий шлягерок!
Відмічаю: перша дія,
Рашастан-країна мрій,
Цілий світ проти росії,
Суки люто заздрять їй!
Особливо, гадське НАТО,
Ліпить бази, як пєльмєнь!
Це не буду відмічати,
Це я чую кожен день.
Ставлю галочку-нацисти,
Теж заїжджений куплет,
Росіянці-пацифісти,
"Гдє ви билі восємь лєт?!!!"
Галочка за "всьо по плану",
І за "сєвєрний поток",
Розтікається з екрана,
Переплавлений сирок…
Колбасьонка по два двадцять,
І Медведєв вже хропе,
Про безумства ескалацій,
І растущій ВВП !
Ну і геї… Як без цього?
Стисла булки вся рф,
Цілий світ забув про Бога!
— Так, Кірілл? — Так точно,шеф!
Вибір нам не оставлялі,
Ми нє можем проіграть!
Ми єщо нє начіналі…
Та твою ж гебешну мать!!!
Цілий вік сидів, звірявся,
Все було — дефіс в дефіс,
Ти би хоч підготувався,
Геть у бункері прокис!
Це "посланіє" по суті,
Хробака, що йде на дно,
І тебе,товаріщ путін,
Світ послав. І вже давно.
Чай застиг від цих історій,
Досліди, ковід, бардак…
У одній з лабораторій,
Роблять пафосний коньяк!
Звісно, біо, звісно з кров‘ю,
З виноградних кісточок,
Але виключно з любов’ю,
Закарпатський коньячок!
Гарну чарочку дістану,
Хай мене пробачить Бог,
Тихо цокнуся з екраном,
І промовлю: "щоб ти здох".
Нагадаємо, раніше ми писали, що на стадіоні "Лужники" у москві пройшов традиційний пропагандистський мітинг-концерт, приурочений дню місцевих "захисників" та диктатору путіну.