Оля Полякова зачитала стихотворение о путине, которое стало хитом в соцсетях — текст

Полякова зачитала стихотворение о путине, ставшем хитом в соцсетях
Недавнее обращение главы государства-террориста россии владимира путина к федеральному собранию обсуждают до сих пор в мировых СМИ. Впрочем, выступление было не таким уверенным, как в прошлом году. Это заметили многие украинцы. В их числе и композитор Петр Мага. По этому поводу он написал стихотворение, ставшее хитом в соцсетях.
А певица Оля Полякова зачитала его в своем Instagram.
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Стихи из окопа.
ПОСЛАНИЕ.
Захотелось выпить чаю,
Аж в груди запекло,
Вдруг вижу выступает,
В телевизоре пуйло!
Зрителей в зале мало,
Все каналы, даже "Дождь",
Я смотрю, а что с хлебаломм,
Дорогой российский вождь?!
Где флюиды супер-мачо,
Где в глазах альфа-самец,
Где тот "баловень удачи"?
Больше похоже на п**дец...
Но листки легли красиво,
Что-то читает, хорошее зрение!
Вдруг, думаю, плешивый,
Что-нибудь новенькое даст в эфир!
А в зале — все те же,
Зал от восторга дрожит,
Хотя Медведев не в пижаме,
Но снова тихо спит!
Матвиенко — в двух костюмах!
Оргазмически входит в раж,
Целую ночь буду думать,
Кто такой производил монтаж!
Есть Шойгу! А где Кадыров?
Атмосфера даже звучит!
И Кирюша без кадила,
В буденевке сидит!
Все ждут хитярю,
Вовин Heavy metal rock,
И сегодня нам, на шару,
Крутят сбитый шлягерок!
Отмечаю: первое действие,
Рашастан-страна мечтаний,
Целый мир против россии,
Суки яростно завидуют ей!
Особенно, гадкое НАТО,
Лепит базы, как пельмень!
Это не буду отмечать,
Это я слышу каждый день.
Ставлю галочку-нацисты,
Тоже заезженный куплет,
Россиянцы-пацифисты,
"Где вы были восемь лет?!!!"
Галочка за "все по плану",
И за "северный поток",
Растекается с экрана,
Переплавленный сырок…
Колбасенка по два двадцать,
И Медведев уже храпит,
О безумии эскалаций,
И растущий ВВП!
Ну и геи… Как без этого?
Стисла булки вся рф,
Весь мир забыл о Боге!
– Да, Кирилл? – Так точно, шеф!
Выбор нам не оставляли,
Мы не можем проиграть!
Мы еще не начинали…
Да твою же гебэшную мать!!!
Целый век сидел, сверялся,
Все было — дефис в дефис,
Ты бы хоть подготовился,
Прочь в бункере прокись!
Это "послание" по существу,
Червя, идущего ко дну,
И тебя, товарищ путин,
Мир послал. И уже давно.
Чай застыл от этих историй,
Опыты, ковод, бардак…
В одной из лабораторий,
Делают пафосный коньяк!
Конечно, био, конечно с кровью,
Из виноградных косточек,
Но исключительно с любовью,
Закарпатский коньячок!
Хорошую рюмку достану,
Да простит меня Бог,
Тихо цокнусь с экраном,
И скажу: "чтобы ты сдох".
Напомним, ранее мы писали, что на стадионе "Лужники" в москве прошел традиционный пропагандистский митинг-концерт , приуроченный ко дню местных "защитников" и диктатору путину.