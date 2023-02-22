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Полякова зачитала стихотворение о путине, ставшем хитом в соцсетях

22 февраля 2023 19:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Оля Полякова зачитала стихотворение о путине, которое стало хитом в соцсетях — текст
Певица Оля Полякова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавнее обращение главы государства-террориста россии владимира путина к федеральному собранию обсуждают до сих пор в мировых СМИ. Впрочем, выступление было не таким уверенным, как в прошлом году. Это заметили многие украинцы. В их числе и композитор Петр Мага. По этому поводу он написал стихотворение, ставшее хитом в соцсетях.

А певица Оля Полякова зачитала его в своем Instagram.

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Стихи из окопа.

ПОСЛАНИЕ.

Захотелось выпить чаю,

Аж в груди запекло,

Вдруг вижу выступает,

В телевизоре пуйло!

Зрителей в зале мало,

Все каналы, даже "Дождь",

Я смотрю, а что с хлебаломм,

Дорогой российский вождь?!

Где флюиды супер-мачо,

Где в глазах альфа-самец,

Где тот "баловень удачи"?

Больше похоже на п**дец...

Но листки легли красиво,

Что-то читает, хорошее зрение!

Вдруг, думаю, плешивый,

Что-нибудь новенькое даст в эфир!

А в зале — все те же,

Зал от восторга дрожит,

Хотя Медведев не в пижаме,

Но снова тихо спит!

Матвиенко — в двух костюмах!

Оргазмически входит в раж,

Целую ночь буду думать,

Кто такой производил монтаж!

Есть Шойгу! А где Кадыров?

Атмосфера даже звучит!

И Кирюша без кадила,

В буденевке сидит!

Все ждут хитярю,

Вовин Heavy metal rock,

И сегодня нам, на шару,

Крутят сбитый шлягерок!

Отмечаю: первое действие,

Рашастан-страна мечтаний,

Целый мир против россии,

Суки яростно завидуют ей!

Особенно, гадкое НАТО,

Лепит базы, как пельмень!

Это не буду отмечать,

Это я слышу каждый день.

Ставлю галочку-нацисты,

Тоже заезженный куплет,

Россиянцы-пацифисты,

"Где вы были восемь лет?!!!"

Галочка за "все по плану",

И за "северный поток",

Растекается с экрана,

Переплавленный сырок…

Колбасенка по два двадцать,

И Медведев уже храпит,

О безумии эскалаций,

И растущий ВВП!

Ну и геи… Как без этого?

Стисла булки вся рф,

Весь мир забыл о Боге!

– Да, Кирилл? – Так точно, шеф!

Выбор нам не оставляли,

Мы не можем проиграть!

Мы еще не начинали…

Да твою же гебэшную мать!!!

Целый век сидел, сверялся,

Все было — дефис в дефис,

Ты бы хоть подготовился,

Прочь в бункере прокись!

Это "послание" по существу,

Червя, идущего ко дну,

И тебя, товарищ путин,

Мир послал. И уже давно.

Чай застыл от этих историй,

Опыты, ковод, бардак…

В одной из лабораторий,

Делают пафосный коньяк!

Конечно, био, конечно с кровью,

Из виноградных косточек,

Но исключительно с любовью,

Закарпатский коньячок!

Хорошую рюмку достану,

Да простит меня Бог,

Тихо цокнусь с экраном,

И скажу: "чтобы ты сдох".

Напомним, ранее мы писали, что на стадионе "Лужники" в москве прошел традиционный пропагандистский митинг-концерт , приуроченный ко дню местных "защитников" и диктатору путину.

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