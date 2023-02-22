Шабаш пропагандистів на Лужниках — Григорій Лепс та компанія вклонилися перед путіним

Шабаш пропагандистів на "Лужниках": Лепс на підпитку та компанія "вклонилися" перед диктатором
На стадіоні "Лужники" у москві пройшов традиційний пропагандистський мітинг-концерт, приурочений дню місцевих "захисників" та диктатору путіну. Участь в ньому взяли провладні артисти. Цього разу масовку, яка здебільшого була працівниками держустанов, тішили переважно "зірки" минулого століття. Топові представники шоу-бізнесу, такі як Філіп Кіркоров, Сергій Лазарєв, Поліна Гагаріна, а також зрадниця Таїсія Повалій "поклін" путіну проігнорували.
Новини.LIVE розкаже основні моменти цього пропагандистського заходу.
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Деталі
Першим на сцену вийшов друг політиків та кримінальних авторитетів, любитель чарочки горілки Григорій Лепс. Путініст з немитим волоссям під фонограму заспівав пісню про свою "батьківщину-мати".
Після нього на сцену вибігли актори-маріонетки Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян та забута багатьма співачка Ольга Кормухіна. Вони осквернили пісню радянського гурту "Кіно" — "Група крові".
На секунду в прямому ефірі з'явився й український прапор або інсталяція зі схожими кольорами. Якось незручно вийшло.
Не обійшовся пропагандистський концерт без гурту "Любе", які з року в рік співають одне й те саме. Потішив окупантів і Олег Газманов. Шанувальник кривавої політики кремля перед натовпом віджимався у прямому ефірі та вочевидь натякав, що він не проти бути мобілізованим та стати гарматним м’ясом в Україні.
Загалом, пропагандистське свято для кремля цього року було дуже слабким. Креативу не вистачає в москві навіть на це.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що путініст, актор Дмитро Пєвцов назвав новий фільм "Чебурашка" диверсією. Також ми розповідали, що зрадниця Регіна Тодоренко назвала путініста, фігуриста Романа Костомавова "гарним другом".