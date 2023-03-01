Кого б з політиків Володимир Дантес запросив у проєкт Ліга Сміху

Політики в проєкті "Ліга Сміху": кого б зібрав у своїй команді Володимир Дантес
З шостого сезону гумористичного проєкту "Ліга сміху" тренером та суддею виступає шоумен Володимир Дантес. В одному з останніх інтерв'ю він поміркував, кого з українських політиків взяв би до себе в команду.
Відео доступне на YouTube каналі ҐРУНТ.
-
"Це п’ята поразка путіна": Дмитро Кулеба звернувся до українців з нагоди першого дня весни
-
"Зернова ініціатива": Україна залишилась найбільшим експортером соняшникової олії у світі
-
У Пекіні розпочалася зустріч Сі Цзіньпіна із Лукашенком
-
Стало відомо, якої зброї гостро не вистачає ЗСУ
-
Навіщо НАТО підтримує Україну у війні з росією: пояснення генсека Альянса Столтенберга
-
На Харківщині суд виніс вирок чоловікові за напад на жінку: деталі
-
РФ випустила по критичній інфраструктурі України 255 ракет і дронів: як це вплинуло на енергосистему
-
У мережі оприлюднили зарплати депутатів: хто отримав 79 тис. грн за місяць
-
Одеса заживлена за тимчасовими схемами, — Укренерго
-
У росії хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію у країнах Заходу"
Деталі
Капітаном команди Дантес обрав колишнього Президента України Петра Порошенка. За словами Володимира, він буде йти з ним в авангарді вперед. Також в команду потрапили Юлія Тимошенко, колишній нардеп Олег Ляшко, мер Києва Віталій Кличко та одіозний нардеп Микола Тищенко, якого нещодавно виключили з партії "Слуга народу" через закордонні поїздки до країн Азії.
"Ця людина буде відповідати за реквізит. Це людина, яка виходить і жодного слова не каже. І стоїть на сцені", — гучно сміючись сказав про Тищенко Дантес.
Втім, пізніше очільника столиці Володимир поміняв на Ірину Геращенко. Щоб, за його словами, Петра Порошенка хтось міг захистити.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Дантес надіслав співачці Наді Дорофєєвій свідоцтво про розірвання шлюбу. Також ми розповідали, що Дантес написав пісню про труднощі виховування дітей.