Кого б з політиків Володимир Дантес запросив у проєкт Ліга Сміху

Шоумен Володимир Дантес

З шостого сезону гумористичного проєкту "Ліга сміху" тренером та суддею виступає шоумен Володимир Дантес. В одному з останніх інтерв'ю він поміркував, кого з українських політиків взяв би до себе в команду.

Відео доступне на YouTube каналі ҐРУНТ.

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Капітаном команди Дантес обрав колишнього Президента України Петра Порошенка. За словами Володимира, він буде йти з ним в авангарді вперед. Також в команду потрапили Юлія Тимошенко, колишній нардеп Олег Ляшко, мер Києва Віталій Кличко та одіозний нардеп Микола Тищенко, якого нещодавно виключили з партії "Слуга народу" через закордонні поїздки до країн Азії.

"Ця людина буде відповідати за реквізит. Це людина, яка виходить і жодного слова не каже. І стоїть на сцені", — гучно сміючись сказав про Тищенко Дантес.

Втім, пізніше очільника столиці Володимир поміняв на Ірину Геращенко. Щоб, за його словами, Петра Порошенка хтось міг захистити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Дантес надіслав співачці Наді Дорофєєвій свідоцтво про розірвання шлюбу. Також ми розповідали, що Дантес написав пісню про труднощі виховування дітей.