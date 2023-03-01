Кого бы из политиков Владимир Дантес пригласил в проект Лига Смеха

Шоумен Владимир Дантес

С шестого сезона юмористического проекта "Лига смеха" тренером и судьей выступает шоумен Владимир Дантес. В одном из последних интервью он подумал, кого из украинских политиков взял бы к себе в команду.

Видео доступно на YouTube канале ГРУНТ.

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Капитаном команды Дантес избрал бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам Владимира, он будет идти с ним в авангарде вперед. Также в команду попали Юлия Тимошенко, бывший нардеп Олег Ляшко, мэр Киева Виталий Кличко и одиозный нардеп Николай Тищенко, недавно исключенный из партии "Слуга народа" из-за заграничных поездок в страны Азии.

"Этот человек будет отвечать за реквизит. Это человек, который выходит и ни слова не говорит. И стоит на сцене", — громко смеясь сказал о Тищенко Дантес.

Впрочем, позже главу столицы Владимир поменял на Ирину Геращенко. Чтобы, по его словам, Петра Порошенко кто-нибудь мог защитить.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Дантес отправил певице Наде Дорофеевой свидетельство о расторжении брака. Также мы рассказывали, что Дантес написал песню о трудностях в воспитании детей.