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Помер екскоханий оскароносної Джейн Фонди

26 грудня 2024 00:09
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Помер продюсер Річард Перрі, який був в стосунках з Джейн Фондою
Акторка Джейн Фонда та музичний продюсер Річард Перрі. Скриншот: YouTube/ascap
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

У США помер титулований музичний продюсер Річард Перрі. Йому було 82 роки. Окрім своєї кар’єри багато хто знав його як колишній партнер дворазової лауреатки премії "Оскар", акторки Джейн Фонди. Разом вони були з 2009 по 2017 роки. 

Про це повідомляє видання People

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Помер Річард Перрі

Легендарний музичний продюсер помер 24 грудня в лікарні Лос-Анджелеса від зупинки серця. Про це повідомила його давня подруга Дафна Кастнер. Вона назвала його "батьковим другом" і згадала про його спадщину.

"Він максимізував свій час тут. Був щедрим, веселим, милим і зробив світ кращим. Без нього світ трохи менш приємний. Але на небесах трохи солодше", — заявила вона

За словами помічника Перрі, покійний продюсер страждав на хворобу Паркінсона. І коли вони востаннє бачились місяць тому, музичний продюсер був у гарному настрої, але не міг говорити.

Перрі був продюсером таких знаменитостей як Барбра Стрейзанд, Даяна Росс і Арт Гарфанкель. Він також відомий як продюсер культового хіта Карлі Саймон You’re So Vain і серії The Great American Songbook Рода Стюарта. Писав пісні для ексучасників гурту The Beatles Рінго Старра та Джона Леннона. 

Джейн Фонда
Джейн Фонда та Річард Перрі. Скриншот: YouTube/9news

У 2015 році Річард Перрі отримав премію Grammy Trustee Award за свій вплив на музичну індустрію.

87-річна Джейн Фонда поки прокоментувала смерть колишнього обранця. Після розставання з акторкою продюсер зазначив — вони підтримують теплі дружні стосунки.

"Ми продовжуємо підтримувати тісну дружбу і глибоко дбаємо один про одного. Джейн знову присвятила себе активізму, і я закінчую свої мемуари. Тож зі стосунками Фонди та Перрі все добре. Ми тільки починаємо нову главу", — заявив тоді Перрі.

Нагадаємо, раніше ми писали, як загинула сестра співака MELOVIN. Також ми розповідали, що швейцарська спортсменка Софі Хедігер загинула внаслідок сходження лавини.

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