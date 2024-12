Умер продюсер Ричард Перри, который был в отношениях с Джейн Фондой

Актриса Джейн Фонда и музыкальный продюсер Ричард Перри. Скриншот: YouTube/ascap

В США скончался титулованный музыкальный продюсер Ричард Перри. Ему было 82 года. Кроме своей карьеры многие знали его как бывший партнер двукратной лауреатки премии "Оскар", актрисы Джейн Фонды. Вместе они были с 2009 по 2017 годы.

Умер Ричард Перри

Легендарный музыкальный продюсер скончался 24 декабря в больнице Лос-Анджелеса от остановки сердца. Об этом сообщила его давняя подруга Дафна Кастнер. Она назвала его "отцовым другом" и вспомнила о его наследии.

"Он максимизировал свое время здесь. Был щедрым, веселым, милым и сделал мир лучше. Без него мир немного менее приятен. Но на небесах немного слаще", — заявила она.

По словам помощника Перри, покойный продюсер страдал болезнью Паркинсона. И когда они последний раз виделись месяц назад, музыкальный продюсер был в хорошем настроении, но не мог говорить.

Перри был продюсером таких знаменитостей как Барбра Стрейзанд, Дайана Росс и Арт Гарфанкель. Он также известен как продюсер культового хита Карли Саймон You're So Vain и серии The Great American Songbook Рода Стюарта. Сочинял песни для экс-участников группы The Beatles Ринго Старра и Джона Леннона.

Джейн Фонд и Ричард Перри. Скриншот: YouTube/9news

В 2015 году Ричард Перри получил премию Grammy Trustee Award за свое влияние на музыкальную индустрию.

87-летняя Джейн Фонда пока прокомментировала смерть бывшего избранника. После расставания с актрисой продюсер отметил, что они поддерживают теплые дружеские отношения.

"Мы продолжаем поддерживать тесную дружбу и глубоко заботимся друг о друге. Джейн снова посвятила себя активизму, и я заканчиваю свои мемуары. Так что с отношениями Фонды и Перри все хорошо. Мы только начинаем новую главу", — заявил тогда Перри.

