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MELOVIN детально розповів, як загинула сестра в Одесі

21 грудня 2024 21:25
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Як загинула сестра MELOVIN — відео
Співак MELOVIN. Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Український співак MELOVIN втратив троюрідну сестру під час ракетної атаки на Одесу. Він вперше розповів деталі трагедії та, як йому вдалось пережити втрату.

Про це музикант розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній на її YouTube-каналі.

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Співак розповів, що його троюрідній сестрі вдалось вижити в той день після першого російського удару. Однак, коли вже приїхали рятувальники і винесли її з будівлі з пораненнями, ворог поцілив вдруге і його рідна людина загинула.

"Для мене це така дивна смерть. Мені не вкладається в голові досі, тому я напевно багато і не говорю. Мене через це боляче, але я все одно намагаюсь бути в ресурсі і в стані. Але тоді я дозволив собі посумувати і виревіти все, що міг", — розповів співак. 

Трагедія сталась 15 березня цього року. Артист після смерті родички почав ще більше переживати за своїх батьків, які відмовляються виїжджати з Одеси. 

Нагадаємо, співак зізнався, що ледь не втратив життя через алкоголь. Раніше MELOVIN та інші українські артисти розсекретили свої гонорари за новорічні свята.

Одеса смерть родина Melovin обстріли

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