Як загинула сестра MELOVIN — відео

Співак MELOVIN. Фото: скриншот

Український співак MELOVIN втратив троюрідну сестру під час ракетної атаки на Одесу. Він вперше розповів деталі трагедії та, як йому вдалось пережити втрату.

Про це музикант розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній на її YouTube-каналі.

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Співак розповів, що його троюрідній сестрі вдалось вижити в той день після першого російського удару. Однак, коли вже приїхали рятувальники і винесли її з будівлі з пораненнями, ворог поцілив вдруге і його рідна людина загинула.

"Для мене це така дивна смерть. Мені не вкладається в голові досі, тому я напевно багато і не говорю. Мене через це боляче, але я все одно намагаюсь бути в ресурсі і в стані. Але тоді я дозволив собі посумувати і виревіти все, що міг", — розповів співак.

Трагедія сталась 15 березня цього року. Артист після смерті родички почав ще більше переживати за своїх батьків, які відмовляються виїжджати з Одеси.

Нагадаємо, співак зізнався, що ледь не втратив життя через алкоголь. Раніше MELOVIN та інші українські артисти розсекретили свої гонорари за новорічні свята.