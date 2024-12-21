Як загинула сестра MELOVIN — відео

MELOVIN детально розповів, як загинула сестра в Одесі
Український співак MELOVIN втратив троюрідну сестру під час ракетної атаки на Одесу. Він вперше розповів деталі трагедії та, як йому вдалось пережити втрату.
Про це музикант розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній на її YouTube-каналі.
Сестра MELOVIN загинула після повторного удару по Одесі
Співак розповів, що його троюрідній сестрі вдалось вижити в той день після першого російського удару. Однак, коли вже приїхали рятувальники і винесли її з будівлі з пораненнями, ворог поцілив вдруге і його рідна людина загинула.
"Для мене це така дивна смерть. Мені не вкладається в голові досі, тому я напевно багато і не говорю. Мене через це боляче, але я все одно намагаюсь бути в ресурсі і в стані. Але тоді я дозволив собі посумувати і виревіти все, що міг", — розповів співак.
Трагедія сталась 15 березня цього року. Артист після смерті родички почав ще більше переживати за своїх батьків, які відмовляються виїжджати з Одеси.
Нагадаємо, співак зізнався, що ледь не втратив життя через алкоголь. Раніше MELOVIN та інші українські артисти розсекретили свої гонорари за новорічні свята.
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