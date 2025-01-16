Помер американський режисер Девід Лінч

Американський режисер Девід Лінч. Фото: Facebook/davidlynchofficial

Пішов із життя американський режисер фільмів, лауреат премії "Оскар" за видатні заслуги у кінематографі Девід Лінч. Він не дожив до свого 79-річчя лише чотири дні.

Про це родина режисера повідомила у Facebook.

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Минулого року Лінч розповів, що у нього діагностували емфізему легенів після того, як він усе життя курив цигарки. Тоді режисер заявив — він більше не зможе виходити з дому, щоб режисерувати. Його родина оголосила про смерть у дописі на Facebook.

"Ми будемо вдячні за конфіденційність у цей час. Зараз у світі велика діра, коли його більше немає з нами. Але, як він казав: "Дивись на пончик, а не на дірку". Це чудовий день із золотим сонцем і блакитним небом", — написали родичі Девіда.

Публікація про смерть режисера Девіда Лінча. Скриншот: Facebook/davidlynchofficial

Режисер радикалізував американське кіно за допомогою похмурого, сюрреалістичного художнього бачення у таких фільмах, як "Блакитний оксамит" і "Малголланд Драйв", а також на мережевому телебаченні із серіалом "Твін Пікс".

При житті Девід Лінч отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю та почесного "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю. Тричі номінувався на "Оскар" за кращу режисуру.

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