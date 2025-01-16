Умер американский режиссер Дэвид Линч

Американский режиссер Дэвид Линч. Фото: Facebook/davidlynchofficial

Ушел из жизни американский режиссер фильмов, лауреат премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе Дэвид Линч. Он не дожил до своего 79-летия всего четыре дня.

Об этом семья режиссера сообщила в Facebook.

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В прошлом году Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких после того, как он всю жизнь курил сигареты. Тогда режиссер заявил — он больше не сможет выходить из дома, чтобы режиссировать. Его семья объявила о его смерти в заметке на Facebook.

"Мы будем благодарны за конфиденциальность в это время. Сейчас в мире большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил: "Смотри на пончик, а не на дыру". Это замечательный день с золотым солнцем и голубым небом", — написали родственники Дэвида.

Публикация о смерти режиссера Дэвида Линча. Скриншот: Facebook/davidlynchofficial

Режиссер радикализировал американское кино с помощью мрачного, сюрреалистического художественного видения в таких фильмах, как "Голубой бархат" и "Малхолланд Драйв", а также на сетевом телевидении с сериалом "Твин Пикс".

При жизни Дэвид Линч получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Трижды номинировался на "Оскар" за лучшую режиссуру.

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