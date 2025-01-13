Рорі Сайкс загинув внаслідок пожежі у Каліфорнії — подробиці

Рори Сайкс з мамою. Фото: x.com/shelleysykes

Масштабна лісова пожежа у Каліфорнії забрала життя зірки відомого британського телешоу "Kiddy Kapers" Рорі Сайкса. Вогонь охопив будинок родини в Малібу.

Про це мати актора Шеллі Сайкс повідомила в Х.

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Рорі Сайкс загинув у пожежі

32-річний Сайкс, який страждав на дитячий церебральний параліч (ДЦП), загинув 8 січня. Пожежа дісталася до його котеджу у Малібу, де він мешкав разом зі своєю мамою.

Як розповіла мати загиблого актора, вона намагалася власноруч загасити полум'я зі садового шлангу, однак вода у системі була відсутня. Жінка не могла сама вивести хворого сина з будинку через зламану руку, тому кликала на допомогу, але було запізно.

"Він сказав: "Мамо, залиш мене", а жодна мати не може залишити свою дитину. А у мене зламана рука, я не могла підняти його, не могла поворухнути", — розповіла Сайкс в інтерв'ю австралійському телеканалу "10 News First".

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx — Shelley Sykes (@shelleysykes) January 9, 2025

Рорі Сайкс народився із ДЦП та мав серйозні проблеми із зором, однак це не завадило юнаку взяти участь у шоу "Kiddy Kapers", а також активно допомагати тим, хто страждає на цю хворобу. Разом із мамою чоловік заснував фонд допомоги людям з інвалідністю Happy Charity.

"Він пройшов через багато операцій та терапій, щоб відновити зір і навчитися ходити. Незважаючи на біль, він все ще з ентузіазмом подорожував зі мною світом від Африки до Антарктиди", — розповіла про сина Шейлі.

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