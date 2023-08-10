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Помер творець легендарної обкладинки з королевою Єлизаветою II для хіта Sex Pistols

10 серпня 2023 07:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Помер творець легендарної обкладинки з королевою Єлизаветою II для хіта Sex Pistols
Обкладинка пісні God Save the Queen. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На 77-му році життя помер британський художник Джеймі Рід. Він став всесвітньовідомим завдяки співпраці з панк-рок-групою Sex Pistols. Йому належить авторство обкладинки хіта God Save the Queen.

Про це повідомляє видання BBC.

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Про художника

Видання розповсюдило заяву галереї Джона Маршанта та родини померлого артиста. А дочка Ріда зізналася, що втратила найважливішого чоловіка у житті.

"Артист, іконоборець, анархіст, панк, хіпі, бунтар та романтик. Джеймі залишає по собі улюблену дочку Ровен, онуку Роуз та величезну спадщину. Вселенську велич, істину, любов, нескінченність", — йдеться в повідомленні.

Британський художник Джеймі Рід. Фото: Google

Джеймі Рід в 1970-х працював у радикальній газеті The Suburban Press. Він створив обкладинку альбому Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, а також обкладинки ряду синглів, у тому числі God Save the Queen та Anarchy.

Пізніше Рід також працював над плакатами на підтримку різних активістів, у тому числі руху Occupy та російської панк-групи Pussy Riot. Роботи Ріда, зберігаються в британському музеї Тейт, у Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва та музеї образотворчих мистецтв Г'юстона.

Джеймі Рід та деякі його роботи. Фото: Google

Раніше ми писали, що мати померлої зірки серіалу "Ейфорія", американського актора Ангуса Клауда, прокоментувала чутки про самогубство.

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