Помер творець легендарної обкладинки з королевою Єлизаветою II для хіта Sex Pistols

На 77-му році життя помер британський художник Джеймі Рід. Він став всесвітньовідомим завдяки співпраці з панк-рок-групою Sex Pistols. Йому належить авторство обкладинки хіта God Save the Queen.

Про художника

Видання розповсюдило заяву галереї Джона Маршанта та родини померлого артиста. А дочка Ріда зізналася, що втратила найважливішого чоловіка у житті.

"Артист, іконоборець, анархіст, панк, хіпі, бунтар та романтик. Джеймі залишає по собі улюблену дочку Ровен, онуку Роуз та величезну спадщину. Вселенську велич, істину, любов, нескінченність", — йдеться в повідомленні.

Джеймі Рід в 1970-х працював у радикальній газеті The Suburban Press. Він створив обкладинку альбому Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, а також обкладинки ряду синглів, у тому числі God Save the Queen та Anarchy.

Пізніше Рід також працював над плакатами на підтримку різних активістів, у тому числі руху Occupy та російської панк-групи Pussy Riot. Роботи Ріда, зберігаються в британському музеї Тейт, у Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва та музеї образотворчих мистецтв Г'юстона.

