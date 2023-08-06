Мати померлої зірки серіалу "Ейфорія" прокоментувала чутки про самогубство

Американський актор Ангус Клауд. Фото: Instagram/anguscloud

Напередодні помер зірка популярного серіалу "Ейфорія", американський актор Ангус Клауд. Йому було лише 25 років. Бездиханне тіло виявила мати молодої знаменитості. В соцмережах та кулуарах американського шоу-бізнесу поповзли чутки, що Ангус наклав на себе руки. Жінка прокоментувала цю інформацію.

Це вона зробила у своєму Facebook.

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Ліза Клауд розповіла, що її син ставив грандіозні плани на своє життя і був у гарному настрої в останній день свого життя. Хоча до цього повернувся з похорон батька, які пройшли в Ірландії. Саме там проживають більшість родичів Ангуса.

За словами друзів, він важко переживав цю втрату. Один із останніх постів актора був присвячений саме батьку, якого Ангус вважав другом. Втім, причини смерті не пов’язані з трагічними подіями в родині, стверджує Ліза.

"Пости в соцмережах стверджують, що його смерть була навмисною. Я хочу, щоб ви знали, що це не так. Він говорив про свій намір допомогти забезпечувати своїх сестер у коледжі, а також допомогти мені емоційно та фінансово. Він не збирався закінчувати своє життя", — написала жінка.

В популярному серіалі Ангус зіграв торговця наркотиками. Переважно саме тому й почалися ширитися чутки про самогубство. Хоча актор часто говорив в інтерв'ю про важливість боротьби із залежностями та заперечував, що "Ейфорія" пропагує нездоровий спосіб життя серед підлітків.

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