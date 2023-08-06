Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мати померлої зірки серіалу "Ейфорія" прокоментувала чутки про самогубство arrow

Мати померлої зірки серіалу "Ейфорія" прокоментувала чутки про самогубство

6 серпня 2023 10:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мати померлої зірки серіалу "Ейфорія" прокоментувала чутки про самогубство
Американський актор Ангус Клауд. Фото: Instagram/anguscloud
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні помер зірка популярного серіалу "Ейфорія", американський актор Ангус Клауд. Йому було лише 25 років. Бездиханне тіло виявила мати молодої знаменитості. В соцмережах та кулуарах американського шоу-бізнесу поповзли чутки, що Ангус наклав на себе руки. Жінка прокоментувала цю інформацію.

Це вона зробила у своєму Facebook. 

Читайте також:

Чи наклав на себе руки Клауд

Ліза Клауд розповіла, що її син ставив грандіозні плани на своє життя і був у гарному настрої в останній день свого життя. Хоча до цього повернувся з похорон батька, які пройшли в Ірландії. Саме там проживають більшість родичів Ангуса.  

За словами друзів, він важко переживав цю втрату. Один із останніх постів актора був присвячений саме батьку, якого Ангус вважав другом. Втім, причини смерті не пов’язані з трагічними подіями в родині, стверджує Ліза. 

"Пости в соцмережах стверджують, що його смерть була навмисною. Я хочу, щоб ви знали, що це не так. Він говорив про свій намір допомогти забезпечувати своїх сестер у коледжі, а також допомогти мені емоційно та фінансово. Він не збирався закінчувати своє життя", — написала жінка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Angus Cloud (@anguscloud)

В популярному серіалі Ангус зіграв торговця наркотиками. Переважно саме тому й почалися ширитися чутки про самогубство. Хоча актор часто говорив в інтерв'ю про важливість боротьби із залежностями та заперечував, що "Ейфорія" пропагує нездоровий спосіб життя серед підлітків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у латвійського композитора Раймонда Паулса померла дружина. Також ми розповідали, що під час зсуву ґрунту в Грузії загинула українська медійниця Аліна Поліковська. Тіла її чоловіка та синів й досі шукають.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз