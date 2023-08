Умер создатель легендарной обложки с королевой Елизаветой II для хита Sex Pistols

Обложка песни God Save the Queen. Фото: Google

На 77-м году жизни скончался британский художник Джейми Рид. Он стал всемирно известен благодаря сотрудничеству с панк-рок-группой Sex Pistols. Ему принадлежит авторство обложки хита God Save the Queen.

Об этом сообщает издание BBC.

О художнике

Издание распространило заявление галереи Джона Маршанта и семьи умершего артиста. А дочь Рида призналась, что потеряла самого важного мужчину в жизни.

"Артист, иконоборец, анархист, панк, хиппи, бунтарь и романтик. Джейми оставляет после себя любимую дочь Роуэн, внучку Роуз и огромное наследие. Вселенское величие, истину, любовь, бесконечность", — говорится в сообщении.

Британский художник Джейми Рид. Фото: Google

Джейми Рид в 1970-х работал в радикальной газете The Suburban Press. Он создал обложку альбома Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, а также обложки ряда синглов, включая God Save the Queen и Anarchy.

Позже Рид также работал над плакатами в поддержку разных активистов, включая движения Occupy и российской панк-группы Pussy Riot. Работы Рида хранятся в британском музее Тейт, в Нью-Йоркском музее современного искусства и музее изобразительных искусств Хьюстона.

Джейми Рид и некоторые его работы. Фото: Google

