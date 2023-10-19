Помер американський актор та зірка фільмів "Роккі"

Актор Берт Янг. Фото: Monica Morgan/WireImage

Берт Янг, якого було номіновано на премію Оскар за роль у фільмі "Роккі" помер 8 жовтня у Лос-Анджелесі. Йому було 83.

Про це повідомляє The Guardian.

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Зіграв понад 160 ролей

У віці 83 роки помер американський актор Берт Янг, найбільш відомий за роллю Полі Пенніно в фільмах франшизи "Роккі".

Про причину смерті близькі знаменитості не повідомили, проте його донька Енн Мореа Стайнгізер розповіла, що він пішов з життя ще у неділю, 8 жовтня.

Що про нього відомо

Берт Янг народився 30 квітня 1940 року в Квінзі, Нью-Йорк. Служив у морській піхоті США, також він був професійним боксером, перш ніж розпочав свою кар'єру в кіно.

Найперші ролі зіграв у кінофільмах "Банда, що не вміє стріляти" 1971 року, "На тому боці 110-й вулиці" 1972, "Китайський квартал" 1974.

У 1976 році Янг зіграв у фільмі Роккі. Фільм мав шалений успіх, а роль Полі принесла йому номінацію на премію Оскар. Останню свою роль актор зіграв у 2019 році.

Сільвестр Сталоне і Берт Янг, фільм "Роккі". Фото: Moviestore Collection Ltd/Alamy

Загалом Берт Янг зіграв понад 160 ролей у кіно та на телебаченні. Він часто грав боса мафії, детектива або злочинця серез свій суворий вираз обличчя.

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