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Умер звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, — TMZ

29 октября 2023 04:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Умер звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, — TMZ
Кинозвезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Фото: flipboard
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Американский актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет в собственном доме в районе Лос-Анджелеса в США. Вероятно, причиной смерти является утопление.

Об этом сообщает TMZ.

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Умер актер Мэттью Перри

Отмечается, что полиция обнаружила актера в собственном доме. Вероятно, он утонул в джакузи.

По данным издания, сначала к Мэттью Перри приезжала скорая, поскольку их сообщили об остановке сердца у мужчины. Также на месте смерти не было обнаружено наркотических веществ. Полиция отвергает теорию о предполагаемом преступлении.

Полиция у дома Мэтью Перри
Полиция возле дома Мэтью Перри. Фото:
Backgrid

Позднее издание сообщило, что перед смертью актер занимался спортом — он вернулся домой с двухчасовой тренировки по пикболу, что предполагает сочетание элементов бадминтона, тенниса и настольного тенниса.

Полиция у дома Мэтью Перри
Полиция возле дома Мэтью Перри. Фото:
Backgrid

Мэттью Перри отправил своего помощника по делам, а когда тот вернулся, то актер уже не отвечал и ассистент позвонил по телефону 911. В настоящее время продолжается расследование смерти кинозвезды.

Что известно о Мэттью Перри

Мэттью Перри известен своей ролью Чендлера Бинга в популярном американском сериале "Друзья" (1994-2004). Кроме того, он снялся в таких фильмах, как "Глупцы всегда спешат" (1997), а также в обеих частях "Девять ярдов" (2000 и 2004).

Актеры сериала "Друзья"
Актеры сериала "Друзья". Фото: popaxiom.com

В 2022 году Перри издал ставшие бестселлером мемуары "Друзья, любовницы и большая передряга".

Актер никогда не был женат. Он время от времени находился в отношениях и даже как-то обручился с литературным менеджером Молли Гурвиц, однако через год пара разорвала отношения.

Напомним, что американский актер Берт Янг, номинированный на премию Оскар за роль в фильме "Рокки", умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83.

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