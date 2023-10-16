Померла відома Інста-бабця Степанида Цвіт

Степанида Цвіт. Фото: Арт-проєкт "Закохані в життя"

Минулого тижня, 14 жовтня, померла відома волинська хіпста-бабуся Степанида Цвіт. На момент смерті їй було 65 років.

Про це повідомила її донька Надія у своєму Instagram.

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"Вона любила життя"

Алла Рогозіна (справжнє ім’я) померла від онкозахворювання, з яким вона боролася майже 2 роки.

"Вчора мами не стало. Вона боролася з раком майже 2 роки. На фото її останнє літо. Помоліться за неї. Вона любила життя. І любила пригоди. Якщо є щось там за межею, хай там їй буде спокійно. Надя, донька", — написала Надія.

Степанида Цвіт вела насичене життя, яке активно висвітлювала в своєму Instagram, підкорила столичний подіум і стала обличчям бренду Schwarzkopf.

Як ми раніше писали, український актор, режисер і сценарист Віктор Андрієнко розповів про останню виставу покійної української актриси Руслани Писанки. Він підкреслив, що дуже бентежно грати у театрі без Писанки, яка мала одну з головних ролей у виставі.