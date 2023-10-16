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Умерла известная Инста-бабушка Степанида Цвит

16 октября 2023 16:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Умерла известная Инста-бабушка Степанида Цвит
Степанида Цвит. Фото: Арт-проект "Влюбленные в жизнь"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На прошлой неделе, 14 октября, скончалась известная волынская хипста-бабушка Степанида Цвит. К моменту смерти ей было 65 лет.

Об этом сообщила ее дочь Надежда в своем Instagram.

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"Она любила жизнь"

Алла Рогозина (настоящее имя) умерла от онкозаболевания, с которым она боролась почти 2 года.

"Вчера мамы не стало. Она боролась с раком почти 2 года. На фото ее последнее лето. Помолитесь за нее. Она любила жизнь. И любила приключения. Если есть что-то там за гранью, пусть там ей будет спокойно. Надя, дочь", — написала Надежда.

Степанида Цвит вела насыщенную жизнь, которую активно освещала в своем Instagram, покорила столичный подиум и стала лицом бренда Schwarzkopf.

Как мы ранее писали, украинский актер, режиссер и сценарист Виктор Андриенко рассказал о последнем представлении покойной украинской актрисы Русланы Писанки. Он подчеркнул, что очень тяжело играть в театре без Писанки, которая имела одну из главных ролей в спектакле.

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