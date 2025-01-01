Померла Джослін Вільденштейн, яку називали жертвою пластики та "жінкою-кішкою"

Швейцарська світська левиця Джослін Вільденштейн. Фото: Instagram/jocelynewildenstein

Пішла з життя швейцарська світська левиця Джослін Вільденштейн, яку в медіа називали "жінкою-кішкою", зокрема, за розріз очей після пластичних операцій. Їй було 84 роки.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Померла Джослін Вільденштейн

Джослін померла 31 грудня у Парижі (Франція). Сумну новину повідомив наречений "жінки-кішки", назвавши причину її смерті. Як виявилося, Вільденштейн не стало через тромбоемболію легеневої артерії.

Саме в цьому місті було знято відео, яке останнє Джослін опублікувала у своєму Instagram, на який підписані понад один мільйон фолловерів. До останніх днів свого життя Вільденштейн з’являлась в модних образах та взутті на високих підборах.

В 1977 році Джослін познайомилась, а згодом вийшла заміж за американського мільярдера Алека Вільденштейна. В шлюбі народилися діти. Але згодом Джослін відчула, що інтерес чоловіка до неї зменшується. Тоді світська левиця випадково дізналася, що Алек обожнює великих кішок. Він часто їздив на сафарі, дивився на тигриць та левиць.

Джослін вирішила перетворити себе так, щоб більше бути схожим на дику рись, яку у себе в маєтку тримав її чоловік. Після першої операції Джослін не змогла зупинитися та у результаті перенесла щонайменше 80 операцій, вартість яких у сукупності становила близько 4 млн доларів. Однак шлюб світської левиці це не врятувало.

Джослін жила на широку ногу: спускала мільйони доларів на розваги, поїздки, дорогі прикраси та пластичні операції. Після розлучення (зловила чоловіка у спальні з моделлю) вона отримала колосальні відступні у 2,5 млрд доларів та щорічним платежем у 100 млн доларів протягом 13 років. Але з часом оголосила себе банкрутом.

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