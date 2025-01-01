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Умерла "женщина-кошка", известная из-за пластических операций

1 января 2025 21:53
Евгений Берестюк - Редактор
Умерла Джослин Вильденштейн, которую называли жертвой пластики и "женщиной-кошкой"
Швейцарская светская львица Джослин Вильденштейн. Фото: Instagram/jocelynewildenstein
Евгений Берестюк - Редактор

Ушла из жизни швейцарская светская львица Джослин Вильденштейн, которую в медиа называли "женщиной-кошкой", в частности, за разрез глаз после пластических операций. Ей было 84 года.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Умерла Джослин Вильденштейн

Джослин умерла 31 декабря в Париже (Франция). Печальную новость сообщил жених "женщины-кошки", назвав причину ее смерти. Как оказалось, Вильденштейн не стало из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Именно в этом городе было снято видео, которое последнее Джослин опубликовала в своем Instagram, на который подписаны более одного миллиона фолловеров. До последних дней своей жизни Вильденштейн появлялась в модных образах и обуви на высоком каблуке.

В 1977 году Джослин познакомилась, а впоследствии вышла замуж за американского миллиардера Алека Вильденштейна. В браке родились дети. Но потом Джослин почувствовала, что интерес мужа к ней уменьшается. Тогда светская львица случайно узнала, что Алек обожает больших кошек. Он часто ездил на сафари, смотрел на тигриц и львиц.

Джослин решила переделать себя так, чтобы больше походить на дикую рысь, которую у себя в поместье держал ее муж. После первой операции Джослин не смогла остановиться и в результате перенесла по меньшей мере 80 операций, стоимость которых в совокупности составила около 4 млн долларов. Однако брак светской львицы это не спасло.

Джослин жила на широкую ногу: спускала миллионы долларов на развлечения, поездки, дорогие украшения и пластические операции. После развода (поймала мужа в спальне с моделью) она получила колоссальные отступные в 2,5 млрд долларов и ежегодным платежом в 100 млн долларов в течение 13 лет. Но со временем объявила себя банкротом.

Напомним, ранее мы писали о смерти британской актрисы Оливии Гасси. Также мы рассказывали, что ведьма раскрыла подробности самоубийства бывшего мужа российской певицы украинского происхождения Анны Седоковой.

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