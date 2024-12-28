Померла зірка "Ромео та Джульєтта" Олівія Гассі — причина

Померла "найкраща Джульєтта всіх часів" Олівія Гассі
Британська актриса Олівія Гассі померла на 73 році життя. Вона була найвідомішою кіношною Джульєттою та здобула світове визнання ще до свого повноліття.
Про трагедію повідомили члени родини.
Олівія Гассі померла природною смертю
Британська акторка стала популярною у 16 років, коли зіграла Джульєтту у легендарній екранізації Шекспіра — фільмі Франко Дзеффіреллі "Ромео та Джульєтта".
Олівія Гассі померла на 73 році життя. Смерть була природною, однак рідні дуже важко переживають втрату близької людини.
"З величезним сумом ми повідомляємо про смерть Олівії Гассі, яка 27 грудня мирно відійшла у вічність вдома, в оточенні своїх близьких. Олівія була чудовою людиною, чиє тепло, мудрість і доброта впливали на життя всіх, хто її знав. Її життя було сповнене пристрастю, любов'ю, відданістю мистецтву, духовності та доброті до тварин", — написала родина зірки.
Нагадаємо, на війні загинув відомий український поет Олексій Безпальцев. Також нещодавно помер титулований музичний продюсер Річард Перрі.
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