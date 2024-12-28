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Померла "найкраща Джульєтта всіх часів" Олівія Гассі

28 грудня 2024 22:01
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Померла зірка "Ромео та Джульєтта" Олівія Гассі — причина
Британська актриса Олівія Гассі. Фото: скриншот з фільму "Ромео та Джульєтта"
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Британська актриса Олівія Гассі померла на 73 році життя. Вона була найвідомішою кіношною Джульєттою та здобула світове визнання ще до свого повноліття. 

Про трагедію повідомили члени родини.

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Британська акторка стала популярною у 16 років, коли зіграла Джульєтту у легендарній екранізації Шекспіра — фільмі Франко Дзеффіреллі "Ромео та Джульєтта".

Фільм "Ромео та Джульєтта"
Фільм "Ромео та Джульєтта". Фото: скриншот

Олівія Гассі померла на 73 році життя. Смерть була природною, однак рідні дуже важко переживають втрату близької людини.

"З величезним сумом ми повідомляємо про смерть Олівії Гассі, яка 27 грудня мирно відійшла у вічність вдома, в оточенні своїх близьких. Олівія була чудовою людиною, чиє тепло, мудрість і доброта впливали на життя всіх, хто її знав. Її життя було сповнене пристрастю, любов'ю, відданістю мистецтву, духовності та доброті до тварин", — написала родина зірки.

Нагадаємо, на війні загинув відомий український поет Олексій Безпальцев. Також нещодавно помер титулований музичний продюсер Річард Перрі.

смерть кіно Голлівуд актори закордонні зірки

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