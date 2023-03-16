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Пономарьов, Хома та Горбунов зібрали сотні тисяч гривень для ЗСУ: подробиці

16 березня 2023 09:18
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Пономарьов, Хома та Горбунов зібрали кошти для ЗСУ
Благодійна вечеря за участі українськоих артистів пройшла у КВЦ "Парковий"
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

11 березня у КВЦ "Парковий" пройшла благодійна вечеря за участі улюбленців української публіки:  Олександра Пономарьова, Михайла Хоми (DZIDZIO) та Юрія Горбунова.

Зі сцени звучали  улюблені пісні, відбулась прем’єра пісні "Гей, соколе", яка наразі очолює перше місце у трендах YouTube, а наприкінці вечері зазвучав Гімн України у виконанні Олександра Пономарьова.

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Проте гості вечора не лише насолоджувались найкращими піснями артистів, а й взяли участь у благодійному аукціону, під час якого було зібрано 1 800 000 грн. Найдорожчим лотом вечора стала пляшка горілки "Нептун" (українські ракети, які потопили крейсер "москва") із лімітованої колекції та автографом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на упаковці. Її продали за $7 тисяч і саме за цей лот йшла "найзапекліша" боротьба.
 

Серед інших лотів були представлені ексклюзивні речі від митців, політиків, зірок спорту та шоу-бізнесу. Зокрема, мʼячі з автографами команд "Динамо", ФК "Шахтар", футболка з автографом Пеле.

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За словами організаторів, усі кошти з аукціону будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та ВПО у БФ "За Луганщину" та ГО "ВПО України". Частина піде на реконструкцію шести квартир для родин з Бахмута та Луганщини, інша частина – на дрони, тепловізори, пікапи та інше необхідне захисникам.

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